Реконструкция станции метро "Площадь Ленина" пройдет без закрытия

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции "Площадь Ленина" пройдут работы по реконструкции, но закрываться она не будет и продолжит обслуживание пассажиров, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Реконструкция участка платформы станции связана со строительством пересадочного узла с первой на третью линию метрополитена "Площадь Ленина" - "Вокзальная". Хотя на время работ площадка закрываться не будет, для их проведения посередине платформы станции разместят два ограждения. Это уменьшит общую площадь, где смогут находиться пассажиры.

Столичный метрополитен приносит извинения за временные неудобства. А также обращает внимание пассажиров на необходимость соблюдения личной безопасности. Во время ожидания прибытия поезда рекомендуется равномерно распределяться по всей длине платформы. Запрещено заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда. При этом следует сохранять повышенную бдительность, не подвергать свою жизнь опасности и быть взаимовежливыми.-0-

Станцию минского метро "Площадь Ленина" реконструируют "В связи со строительством третьей линии начинается реконструкция платформы станции "Площадь Ленина". Станция продолжит обслуживание пассажиров. Посередине платформы будет размещено два ограждения мест работ, что уменьшит ее общую площадь", - проинформировали в метрополитене.