Реконструкция тепловых сетей начинается на ул.Ангарской в Минске

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Минскэнергоспецремонт" РУП "Минскэнерго" приступил к реконструкции тепловых сетей по улице Ангарской, 60 в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей "Минскэнерго".

Проектом предусмотрена прокладка по существующему следу с учетом уже имеющихся коммуникаций предварительно изолированных трубопроводов с диаметром 400 миллиметров. Общая протяженность сетей - более 1,2 тыс. м. Обеспечивать жителей микрорайона горячей водой на этот период будет временный трубопровод.

Из-за того, что объект реконструкции находится в границах зеленых насаждений, планируется вырубка 16 деревьев. Однако взамен их планируют посадить 26 лиственных медленнорастущих пород и 71 дерево быстрорастущих пород.

Вырубкой зеленых насаждений и посадкой новых займется "Зеленстрой" Заводского района Минска. Завершить строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2020 года.-0-