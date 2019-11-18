Реконструкция второго пускового комплекса ПП "Урбаны" завершится в декабре

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительная готовность второго пускового комплекса пункта пропуска "Урбаны" на белорусско-латвийской границе составляет 94%, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Работы должны завершиться в декабре текущего года. Планируется ввести в эксплуатацию служебно-производственное здание таможенной и пограничной служб, в котором предусмотрены залы оформления, бытовые и санитарные комнаты, рабочие модули должностных лиц таможни, оборудованные современной оргтехникой.

Также проводится реконструкция модульных зданий под навесом, здания ветеринарной и фитосанитарной служб и бокса углубленного досмотра. Монтируются электрические сети и электрооборудование, системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации.

В ГТК отметили, что строительство ведется без закрытия пункта пропуска. Все службы работают в штатном режиме. Дорожное покрытие проложено на 90%: демонтирована временная объездная дорога, движение организовано по новой бетонной трассе на въездном направлении с прохождением таможенного контроля.

Кроме того, в настоящее время реализуется проект международной технической помощи "Модернизация пункта пограничного перехода Урбаны-Силене (Латвия-Беларусь)". Он предполагает расширение проезжей части между сопредельными пунктами пропуска до трех полос в каждом направлении, оборудование пешеходных дорожек и возведение современного инспекционно-досмотрового комплекса.

"После завершения масштабной реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличится почти в четыре раза - с 270 до 1 тыс. автомобилей в сутки. Наличие современной инфраструктуры особо актуально во время проведения Беларусью и Латвией чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2021 году", - отметили в ГТК.-0-