Реконструкция захвата и удержания переправы на западном берегу Березины пройдет в Бобруйском районе

22 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция пройдет в Бобруйском районе 27 июня. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В воскресенье неподалеку от деревни Щатково пройдет военно-патриотический слет "Бобруйский котел", в котором примут участие около 30 военно-исторических клубов. Кульминацией мероприятия станет реконструкция захвата и удержания переправы и плацдарма на западном берегу Березины", - рассказали организаторы.

Яркое шоу сможет свободно посетить любой желающий. "В реконструкции будет задействовано более десяти единиц исторической военной техники - танки, артиллерия, автомобили, мотоциклы, большое количество пиротехнических эффектов", - подчеркнули организаторы.

Во время мероприятия будут инсценированы события, происходившие на территории Бобруйского района 28-29 июня 1944 года. В это время в месте переправы через Березину в Щатково замкнулся бобруйский котел. Немцы, оказавшиеся в окружении, метались в поисках слабого места в обороне Красной армии. Перебраться на восточный берег реки они могли только через Щатковский мост. Эту переправу начали штурмовать. Разгорелись тяжелые кровопролитные сражения.

Организаторы слета - Бобруйский районный исполнительный комитет, военно-историческое учреждение "Клуб боевой славы" при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и спонсоров.-0-