Реконструкция здания филармонии в Гродно завершается

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сейчас в обновленном зале филармонии ведется монтаж кресел и установка современного звукового и светового оборудования, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор государственного учреждения культуры "Гродненская областная филармония" Валерий Слабыш.

Здание филармонии

Во время реконструкции

Монтаж кресел

Реконструкция здания ведется с 2012 года. Ранее был введен в эксплуатацию административно-бытовой корпус. С начала 2018 года активные работы ведутся в концертном зале.

"Он существенно увеличен. Зал рассчитан на 1239 мест. Такой вместительной площадки в Гродно прежде не было. Нет аналогов практически и в других областных городах. Важно и оснащение зала: сейчас идет монтаж звукового и светового оборудования. Это самая современная техника от производителей со всего мира, которая позволит проводить мероприятия на высочайшем уровне, принимать звезд первой величины. Будет смонтирован и большой светодиодный экран", - рассказал Валерий Слабыш. За счет специальных звуковых панелей в зале обеспечена идеальная акустика.

Облицовщики ОАО "Гроднопромстрой" Владимир и Сергей Рабенковы шлифуют пол, выполненный в виде клавиш рояля.

Облицовщик ОАО "Гроднопромстрой" Владимир Рабенков

Трехметровая люстра, изготовленная на одном из предприятий в Гродненской области.

Продолжаются отделочные работы в других помещениях филармонии. Преобразился, например, гардероб. Плитка на полу у входа выложена в виде клавишей рояля. В фойе второго этажа ведет подсвеченная лестница, в большом помещении уют формирует трехметровая уникальная люстра, изготовленная на одном из предприятий в Гродненской области. Здесь планируют организовывать елки для детей, утренники, другие массовые мероприятия. Не исключено, что в филармонию вернутся танцевальные вечера. Появятся в здании и два кафе, а также ресторан. Последний будет работать и в формате караоке-бара. Арендаторы уже работают над интерьерами, оборудованием помещений.

Директор Гродненской областной филармонии Валерий Слабыш

Здание филармонии

Немало задумок по внешнему виду здания. Фасад, например, планируется украсить светодиодными волнами. Кстати, рядом с филармонией сейчас заканчивается возведение областной Доски почета. Будет решен вопрос с парковочными местами: на новой стоянке их будет около 1 тыс.

Открытие филармонии запланировано на начало 2019 года. "Важно, чтобы здание было наполнено культурной жизнью. Зал должен быть востребован. Поэтому уже сейчас работаем над программой на следующий год. Проводим переговоры с известными исполнителями и коллективами", - отметил Валерий Слабыш. Например, в 2019 году в Гродно планируют принять национальный балет Грузии "Сухишвили".-0-

Фото Леонида Щеглова