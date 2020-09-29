29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию автодороги Р23 Минск-Микашевичи планируют завершить в ноябре 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В настоящее время строительные работы ведутся на участке от 110-го до 126-го км (продолжение реконструированного с 2014-го по 2017 год участка дороги от 74-го до 110-го км).

Строительство идет в два этапа - на двух участках автодороги. Первый находится в Слуцком районе Минской области и проходит через населенные пункты Квасыничи и Новобеличи. Работы на нем стартовали в июле 2020 года. В августе текущего года началась реконструкция второго участка, расположенного в Слуцком и Солигорском районах вблизи деревень Млынка, Прусы и Чепели. Окончание всех работ запланировано на ноябрь 2021 года.

"После реконструкции дорога станет четырехполосной с асфальтобетонным покрытием и будет соответствовать параметрам первой категории. На ней предусмотрено устройство железобетонного моста через р.Девица, а также модернизация моста через р.Сивельга", - рассказали в пресс-службе.

В Минтрансе отметили, что республиканская автомобильная дорога Р23 Минск - Микашевичи входит в состав сети международных дорог СНГ. Работы проводятся в соответствии с распоряжением Президента и финансируются за счет кредитных средств Банка развития.-0-