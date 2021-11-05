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05 ноября 2021, 10:17

Реконструкцию автодороги Р23 планируется продолжить от Солигорска до Старобина

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию автодороги Р23 Минск - Микашевичи планируется продолжить от Солигорска до Старобина. Об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с 2014 года приступили к реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги Р23 Минск - Микашевичи. Ее общая протяженность - 195 км. В 2014-2018 годах мы по участкам осуществили ее реконструкцию до Слуцка и сделали обход города. Дальше было принято решение продолжить реконструкцию данной дороги до Солигорска. Сегодня мы вводим в эксплуатацию 15 км участка дороги Р23 от Слуцка до Солигорска. Конечно, в наших планах продолжить реконструкцию данной дороги по параметрам первой категории до Старобина. Думаю, до конца года у нас будет проект, определимся со стоимостью. И к 2023 году мы должны будем завершить еще один участок данной дороги", - сказал Алексей Авраменко.

Сегодня состоится торжественное открытие реконструированного участка автомобильной дороги Р23 Минск - Микашевичи с участием премьер-министра Романа Головченко. "Данный участок обошелся в Br78 млн. Работы шли чуть более года. К работам приступили в 2020 году и сегодня уже вводим участок в эксплуатацию", - отметил министр транспорта и коммуникаций.

"Здесь очень высокая интенсивность дорожного движения - порядка 8,5 тыс. автомобилей в сутки. Будем продолжать реконструкцию до Старобина, так как много жителей Старобина работают в Солигорске. И, безусловно, этот участок будет востребован на ближайшую перспективу", - подчеркнул Алексей Авраменко.

По его словам, в планах до 2025 года - реконструкция 485 км автодорог. "Это дорога до Борисова, М8 от Орши до Витебска, обход Могилева, обход Витебска, обход Мира. Также предстоит реконструкция участка дороги М10, Р99. Эти объекты у нас в программе прописаны, и мы будем реализовывать эти проекты", - проинформировал министр.-0-

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дороги Министерство транспорта и коммуникаций Минская область реконструкция
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