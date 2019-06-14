Реконструкцию городского сада в Бресте завершат к 28 июля

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте реконструкцию городского сада планируют завершить к 28 июля, когда отмечается день освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Брестского городского ЖКХ Анатолий Слепченко.

Местные власти в 2016 году выступили с инициативой восстановить старинный парк на берегу Мухавца. Во время экологических акций территорию привели в порядок, очистили от мусора, лишней растительности, специалисты удалили аварийные деревья. Был разработан проект реконструкции городского сада, к которой коммунальщики приступили нынешней весной. Ожидается, что все работы будут завершены ко Дню города.

Уже сейчас рекреационная зона стала точкой притяжения брестчан и гостей. Работники ЖКХ убрали ограждение, по территории сада проложили пешеходные дорожки, смонтировали стилизованные под старину светильники. Вдоль одной из аллей установлены около 15 фонарей, которые в разные годы горели на улицах областного центра. В парке появились скамейки, каркас одной из них выполнен в виде водопроводных труб с вентилями. Также коммунальщики отремонтировали водонапорную башню и установили рядом с ней колонку с питьевой водой. Главной достопримечательностью зоны отдыха станет памятный знак в честь тысячелетия Бреста и реконструкции городского сада. Его доминантой будет каменный валун.

Городской сад занимает более 8 га. Он был заложен в 1835 году на пересечении нынешних проспекта Машерова и улицы Ленина. Тогда в связи со строительством крепости Брест был перенесен немного восточнее. Парк несколько раз менял свое название и неоднократно закрывался. В последний раз это произошло в конце 40-х годов прошлого века. Вероятной причиной закрытия стал запрет на устройство мест общественного назначения в зоне водозаборных сооружений.-0-