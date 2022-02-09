Реконструкцию мемориала на братской могиле в Жабинке завершат весной

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке весной завершат реконструкцию мемориала на братской могиле советских воинов и партизан на улице Кирова, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Вадим Кравчук.

Доминанта мемориала - скульптура солдата на постаменте. В руках воин держит оружие и каску. Его голова немного опущена в знак скорби по погибшим товарищам. Сбоку от памятника расположены плиты, на которых указаны имена павших в годы Великой Отечественной войны на территории Жабинковского района советских солдат и партизан.

"К 9 Мая все будет готово. Первую часть уже сделали: укрепили основание, выполнили бетонные работы, обновили мраморную плитку. Вторую часть планируем сделать в марте-апреле, - рассказал Вадим Кравчук. - В Жабинковском районе 60 памятников Великой Отечественной войны. Их все обследуем и наведем порядок, если потребуется, обновим какие-то элементы. Этой теме всегда уделяется внимание, в Год исторической памяти особенно".

Вадим Кравчук отметил, что особая забота уделена ветеранам. В Жабинковском районе их живет 15, в том числе четверо фронтовиков. "К сожалению, ветеранов становится все меньше. Посещаем каждого, не привязываясь к каким-то датам. Вместе с представителями Международного общественного фонда имени Г.К.Жукова вручили нашим трем ветеранам нагрудные знаки и подарки. Четвертый болеет, навестим его позже", - добавил председатель райисполкома.

Гости проведали Ивана Алексиевича, который живет в деревне Старое Село. Он был связным в отряде имени М.Н.Чернака Брестского партизанского соединения. В агрогородке Озяты живет Алексей Гумянко. В начале войны его дважды пытались увезти на работы в Германию, оба раза удавалось сбежать. Боевой путь начал в 1944 году, закончил войну неподалеку от Праги. Веру Горошко из деревни Свищи вместе со старшим братом увезли на принудительные работы в Германию. Позже девушку отправили в концлагерь под Кенигсбергом. После освобождения она работала в санитарном эшелоне.-0-