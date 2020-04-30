Реконструкцию мемориала "Рыленки" завершают в Дубровенском районе

30 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Реконструкцию мемориального комплекса "Рыленки" завершают в Дубровенском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Светлана Рыжанская.

Установлено более 220 новых мемориальных плит с фамилиями погибших, обустроены пешеходные дорожки, заменено ограждение, уложена плитка. Появилось видеонаблюдение, установлены стелы и входной портал. На мемориале увековечены имена более 9,4 тыс. бойцов (при его возведении было известно о 6 тыс.). На реконструкцию затрачено Br1,5 млн бюджетных и внебюджетных средств.

"Сейчас идет благоустройство. К 9 мая мемориал будет готов, желающие смогут почтить память воинов", - отметила Светлана Рыжанская.

Сегодня на месте комплекса прошел штаб. Участники обсудили итоги работы и финальные штрихи в обновлении объекта.

Мемориальный комплекс "Рыленки" воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище Дубровенского района. Здесь увековечена память советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армии, погибших в жестоких боях с октября 1943 года по июнь 1944-го.-0-