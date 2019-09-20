Реконструкцию очистных сооружений Бреста завершат в ноябре

20 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию очистных сооружений канализации Бреста завершат в ноябре 2019 года. Такая информация озвучена сегодня на встрече с международными банками и фондами, финансирующими проект, передает корреспондент БЕЛТА.

Заказчиком объекта является "Брестводоканал", генеральным подрядчиком - чешская фирма "Метростав". К строительным работам специалисты приступили в 2016 году. Во время реализации масштабного проекта были реконструированы существующие и построены новые объекты на очистных сооружениях города. Так, возведено здание механической очистки, в котором находятся решетки и песколовки. Модернизированы шесть первичных отстойников, построены новый аэротенк, два вторичных отстойника и еще один был реконструирован. Также приобретено необходимое оборудование. Работы практически завершены. Согласно плану, проект будет завершен в начале ноября.

"Для города больная тема неприятного запаха с очистных сооружений. В результате реализации этого проекта запах будет полностью утилизироваться. Он будет отводиться со всех сооружений механической очистки на очистку воздуха. После реконструкции улучшится качество очистки сточных вод, которые поступают из города. Это было основное требование финансирующей стороны", - отметил заместитель директора по строительству и реконструкции "Брестводоканала" Вячеслав Бурко.

На реконструкцию очистных сооружений направлено 8,5 млн евро. Финансируется проект за счет кредитных и грантовых средств международных банков и фондов - Северного инвестиционного банка, Шведского агентства по сотрудничеству в области международного развития, Экологического партнерства Северного измерения. Их представители сегодня ознакомились с ходом строительных работ.

"Всегда приятно выехать на место и посмотреть, каким образом были использованы вложенные средства", - сказал первый вице-президент Северного инвестиционного банка Томас Врангдаль. - Считаю, что совместно мы смогли реализовать проект, который очень важен не только для Бреста, но и для Беларуси, Литвы и Балтийского моря. Было сделано многое, с нетерпением ожидаем торжественного ввода в эксплуатацию".

Реконструкция очистных сооружений включена в план основных мероприятий к тысячелетию Бреста.-0-

Фото Вадима Якубёнка