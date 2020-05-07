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07 мая 2020, 07:43

Реконструкцию основного путепровода в Барановичах планируют завершить в августе

Фото из архива
Фото из архива

7 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах реконструкцию путепровода планируют завершить к концу лета, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора Брестского областного управления капитального строительства Анатолий Купраш.

Модернизировать путепровод на улице Ленина дорожники начали в прошлом году. Движение транспорта на время ремонта не перекрывается. Работы уже выполнены на правой стороне, сейчас ведутся на левой. Готовность объекта составляет 62%. В этом году на реконструкцию моста из средств дорожного фонда направлено Br4 млн, большая половина суммы освоена.

Проект предусматривает усиление несущих конструкций путепровода без демонтажа. Его 42-метровые балки усилили с применением современных технологий, положили монолитную армированную плиту. Были укреплены опорные части, уменьшены стыковые соединения. На проезжей части появился разделительный барьер, расширена тротуарная зона.

"В результате получим надежное сооружение. Предположительно к 3 июля полностью откроем движение. Весь комплекс работ должны завершить в августе: с отделкой, подсветкой и благоустройством. Обновленный мост можно будет использовать без ограничений", - сказал Анатолий Купраш. Областной УКС выступает заказчиком этого объекта.

Параметры барановичского путепровода не изменятся. Его длина по-прежнему составит 740 м, движение транспорта будет осуществляться по двум полосам в обе стороны.-0-

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