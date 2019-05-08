Реконструкцию освобождения Бешенковичей от немецко-фашистских захватчиков проведут в июне

8 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Реконструкция освобождения городского поселка Бешенковичи от немецко-фашистских захватчиков пройдет 26 июня на территории мемориального комплекса "Узречье", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В программе реконструкция переправы на лодках через Западную Двину, захвата красноармейцами берега, бои и перестрелки с использованием пиротехнических средств. В воссоздании событий тех лет примут участие около 60 реконструкторов из Беларуси и России. Во время мероприятия для жителей организуют интерактивные площадки и фотозоны.

На мемориальном комплексе "Узречье" в одноименной деревне находятся памятник и братская могила, в которой похоронены более 200 красноармейцев, погибших при освобождении Бешенковичского района. Среди них восемь героев Советского Союза. Ожидается, что 26 июня на торжественные мероприятия приедут родственники погибших солдат, которые захоронены на территории мемориала.

Организаторами реконструкции выступают Витебское областное общественное объединение военно-исторической реконструкции "Товарищи по оружию" и Бешенковичский райисполком.-0-