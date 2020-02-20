Реконструкцию первого участка трассы Р53 планируют завершить в ноябре

20 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Реконструкцию первого участка трассы Р53 Слобода - Новосады планируют завершить в ноябре 2020 года. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Анатолий Фиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все работы на этом участке автодороги планируется завершить до 15 ноября. Параллельно с этим приступим к следующему участку, который в текущем году должен быть выполнен на 2/3. Во втором квартале 2021 года данные работы завершим", - сказал Анатолий Фиков.

Необходимость реконструкции этой дороги возникла в связи с недостаточной пропускной способностью. "Большое количество людей едут утром на работу в Минск из Жодино, Смолевичей, Борисова, а вечером возвращаются назад, интенсивно осуществляются грузовые перевозки. Поэтому было принято решение довести ее до параметров первой технической категории", - пояснил гендиректор треста.

Первый участок дороги Р53 имеет протяженность 4,7 км. Стоимость объекта - Br41,3 млн. Есть два источника финансирования: порядка 13 млн - это бюджетные средства, остальное финансирование за счет кредита Банка развития. "Сегодня мы работаем в рамках выделенных бюджетных средств, - отметил Анатолий Фиков. - Протяженность второго участка 6 км. Его реконструкция начнется во втором квартале. Сейчас определяется финансирование, стоимость составит порядка Br75 млн, работы будут выполнены за счет кредита Банка развития".

Покрытие дороги будет в бетонном исполнении. "Что касается ширины проезжей части, то будут две полосы по 7,5 м с обочинами по 2 м", - добавил Анатолий Фиков.

Преимуществом бетонных дорог перед асфальто-бетонными является увеличенный межремонтный срок. Такие дороги могут эксплуатироваться до 30 лет без серьезного ремонта. Если говорить про асфальто-бетонное покрытие, то верхний слой уже через 6-7 лет необходимо менять. "В долгосрочной перспективе это снизит затраты на ремонт и содержание таких дорог", - сказал гендиректор треста. Также не нужно устанавливать ограничения для движения транспорта при повышенной температуре воздуха.

ОАО "ДСТ №5" выполняет основные дорожно-строительные работы по реконструкции первого участка трассы Р53 Слобода - Новосады, кроме того, с учетом специфики работ на объекте задействованы ОАО "Строительно-монтажный трест №8", ОАО "Мостострой", а также специальные организации, выполняющие перенос коммуникаций.-0-