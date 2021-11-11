Реконструкцию поликлиники в столичных Шабанах завершат в конце 2022 года

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию учреждения здравоохранения "36-я городская поликлиника" в столичном микрорайоне Шабаны планируют завершить в конце 2022 года. Об этом журналистам сегодня рассказала депутат Минского городского Совета депутатов XVIII созыва по Шабановскому избирательному округу Наталья Мысливчик во время рабочей встречи по вопросам выделения финансовых средств для проведения строительно-монтажных работ на объекте, передает корреспондент БЕЛТА.

"На обслуживании в городской поликлинике №36 находится около 27 тыс. взрослых и около 7,5 детей из микрорайона Шабаны и поселка Сосны. Люди, которые относятся к ней, неоднократно обращались ко мне как к депутату с проблемой, что дети и взрослые вынуждены заходить в поликлинику через один вход, стоять в очереди в одну регистратуру и кабинеты. С практической стороны это действительно неудобно. В 2016 году здесь провели обследование и установили, что здание не соответствует современным требованиям и нуждается в капитальном ремонте. В четвертом квартале этого года начались работы по модернизации объекта, завершить их планируют в конце 2022 года. Надеемся на ритмичное финансирование строительных работ, сегодня на заседании с председателем комитета по здравоохранению Еленой Богдан будем обсуждать этот вопрос", - рассказала Наталья Мысливчик.

На данный момент население, которое находится на обслуживании в поликлинике, частично распределено по различным учреждениям здравоохранения Заводского района.

Во время модернизации в поликлинике увеличат площади и сделают два входа. В здании переложат инженерные сети, перепрофилируют некоторые помещения под кабинеты врачей для улучшения условий работы, а также оборудуют специальное место для колясок. Планируется, что обновится и медицинское оборудование, в частности могут появиться новые рентгеновские аппараты, аппараты ультразвуковой диагностики.

Здание поликлиники было построено в 1991 году. Здесь работают два терапевтических и педиатрических отделения, а также травма-хирургическое, стоматологическое, медицинской реабилитации, ультразвуковой диагностики, дневного пребывания. Есть женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, районный кардиологический центр Заводского района, а также офтальмологический, оториноларингологический, рентгеновский кабинеты.-0-