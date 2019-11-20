Реконструкцию школы в агрогородке Радуга Ветковского района завершат до конца года

20 ноября, Ветковский район /Корр. БЕЛТА/. Радужская средняя школа имени М.Г.Батракова в Ветковском районе откроется после реконструкции до конца этого года. Об этом шла речь сегодня при посещении объекта председателем Гомельского облисполкома Геннадием Соловьем, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас работы в реконструируемом здании находятся в стадии завершения. Как было отмечено, на объекте трудятся 40 отделочников, 16 человек заняты на благоустройстве. "Слово о том, что школа будет открыта до конца года, строители дали. Денежные средства из бюджета выделены, поэтому заверение должно быть выполнено", - ориентировал губернатор.

Как рассказала директор школы Алла Евтухова, здание школы 1965 года постройки не соответствовало современным требованиям, было принято решение о строительстве и реконструкции объекта в три этапа. Первый - это пристройка к старому зданию пищеблока, второй - пристройка нового учебного блока, третий - реконструкция старого здания.

В 2010 году ввели в эксплуатацию пищеблок. Еще через два года завершили строительство учебного помещения. В нем разместились оборудованные лингафонный класс, кабинеты информатики, физики и астрономии, химии и биологии, комбинированные мастерские по обработке металла и древесины, ткани, а также помещения для занятий 9-11-х классов. Было закуплено новое оборудование, отвечающее современным требованиям. Например, в классах установили три интерактивные доски.

Одновременно старое здание было признано аварийным из-за ветхого деревянного перекрытия между этажами. Его эксплуатация была запрещена. Специалисты провели исследования на прочность фундамента, стен, составили проект по реконструкции, к реализации которого приступили в июне 2018 года.

После реконструкции на первом этаже здания разместятся кабинеты для начальных классов, спальня-игровая для первоклассников, медицинский кабинет и другие помещения. На втором этаже будут учиться ребята 5-8-х классов, здесь также откроется актовый зал, учительская, которых до этого не было в школе, комната психологической разгрузки. На обновленном объекте оборудована безбарьерная среда. Также появится и овощехранилище. "Завершения строительства ждем с нетерпением: теперь соединятся в одно целое все здания, где будет все для удобной и качественной организации процесса обучения и досуга ребят", - сказала Алла Евтухова.

В настоящее время в школе обучаются 109 ребят из агрогородка и окрестных населенных пунктов. В школу подвозят 55 учеников. В 10-е классы приходят выпускники ближайших базовых школ.

Говоря о перспективах, директор отметила, что с каждым годом количество первоклассников увеличивается. Например, в этом году в школе их было 13. "Наш агрогородок развивается, строятся индивидуальные жилые дома, поэтому есть уверенность в том, что перспективы у нас радужные", - заключила Алла Евтухова.-0-