26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию территории бывшего хлебозавода в Раковском предместье завершат в 2023 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Застройку территории хлебозавода планируют завершить в 2023 году, однако часть Раковского предместья пока не охвачена реконструкцией, хотя это требуется. Это квартал улиц Обойной - Освобождения - Замковой. Сейчас разрабатывают концепцию с возможностью создания восполняемой застройки за счет средств инвесторов, а также по приведению этой территории в порядок", - говорится в сообщении.

На территории бывшего хлебозавода №1 в Раковском предместье сейчас реконструируют 15 зданий, что составляет около половины его территории. В эксплуатацию уже введены три объекта общей площадью 8,5 тыс. кв.м. В бывшем главном корпусе хлебозавода функционирует мини-пекарня с демонстрационной выпечкой хлеба. Подобный объект также откроется в здании №2 главного производственного корпуса, что обеспечит преемственность исторических функций этой территории. В здании №1 работает языковой образовательный центр, в здании №3, которое полностью построено за счет инвестора, откроются медицинский центр и кафе белорусской кухни. Прорабатывается вопрос использования фестивальной площади, которая находится внутри квартала. Ее планируют задействовать для организации фуд-кортов и фан-зон.

Еще четыре объекта находятся в стадии строительно-монтажных работ. Так, в здании №11 за счет средств инвестора планируют открыть джазовый клуб, а в здании №12, который реконструируют при участии будущего арендатора, появится торгово-ремесленный пассаж и школа белорусских мастеров, где можно будет обучиться гончарному искусству, соломоплетению и другим национальным ремеслам.-0-

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