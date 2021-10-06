Рекордный урожай кукурузы ожидают в Брестской области

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году ожидается рекордный урожай кукурузы, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

В регионе работа на кукурузных полях развернулась широким фронтом - идет уборка початков как на корм, так и на зерно. Сельхозпредприятия уже выполнили задание по сенажу - его заготовлено 2,6 млн т, или 100,4% к плану. Сейчас аграрии активно заготавливают кукурузный силос, прибавляя за день около 100 тыс. т. Для общественного поголовья уже заложено на хранение 3,4 млн т этого корма.

"Всего планируем получить около 5 млн т силоса. Это больше рекордного прошлого года, когда было заготовлено 4,6 млн т - исторический максимум для области. Такие же оптимистичные виды и на кукурузу, предназначенную на зерно. Его планируется заготовить около 250 тыс. т - максимальный объем за все годы", - сказал Виталий Рудь. По его мнению, формированию хорошего урожая кукурузы способствовали принятые агротехнические и организационные меры, а также погодные условия.

На 6 октября в Брестской области кукуруза убрана на 64% площадей (125,3 тыс. га) при урожайности 297 ц/га, что на 44 ц выше уровня прошлого года. В девяти районах области урожайность превышает 300 ц/га. В тройке лидеров - Березовский (357 ц/га), Брестский и Пружанский районы (по 350 ц/га). По темпам работ лидируют Березовский, Малоритский и Столинский районы, где уже скошены две трети площадей кукурузы.

Параллельно в сельхозорганизациях убирают картофель, овощи, сахарную свеклу. Сладкие корнеплоды выкопаны на 23% площадей, убраны две трети полей с картофелем и овощами.

Озимые зерновые культуры в области посеяны на 235,1 тыс. га, что соответствует поставленному правительством заданию.-0-