Рекордный урожай зеленого горошка вырастили в Быховском районе

17 июля, Быховский район /Корр. БЕЛТА/. Рекордный урожай зеленого горошка вырастили в этом году аграрии в Быховском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный агроном ОАО "Быховский консервно-овощесушильный завод" Геннадий Варакса.

"На некоторых участках полей Быховского консервно-овощесушильного завода средняя урожайность гороха составила почти 72 ц/га, на отдельных частях поля - до 90 ц/га. Такие показатели - самые высокие в Беларуси. В среднем в нашей стране собирают 30-35 ц/га, - отметил Геннадий Варакса. - Добиться успеха нам помогла наука, опыт и самоотдача коллектива. Работы в полях сейчас идут круглосуточно и в любую погоду".

Обычно на одном растении можно найти до 8 стручков с горохом. В этом году их количество иногда доходит до 20.

"Весь урожай, который мы здесь вырастили, - экологический чистый. Мы использовали минимум удобрений - всего 20% от потребности. Во время подготовки почвы к посеву гороха использовали борону. После того, как она прошла по полю первый раз, выждали 5 дней - взошли сорняки. Прошли еще раз - это помогло их убрать. После этого приступили к посеву. После того как горох подрос, сорняки практически не растут, - рассказал подробности технологии главный агроном. - Мы готовились к засушливой весне, потому семена опустили в почву на 8 см. Для улучшения урожая использовали гуминовый препарат - вытяжку из калифорнийских червей".

Сейчас здесь убрали треть полей. Одно из них перепахивают - готовят к новому, второму за сезон, посеву гороха. К работам приступят уже через несколько дней.

"За один день работы комбайнеры убрали 6 га и намолотили 54 т. В этом году всего посеяно 380 га. В прошлом году этот показатель был 700 га, урожай при этом составил 1 тыс. т зеленого горошка", - рассказал главный агроном.

На данный момент в хозяйстве убрали 150 га и намолотили 750 т зеленого горошка и 21 т на семена.-0-

Фото Олега Фойницкого