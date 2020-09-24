Ректор ГГМУ: в медицинском образовании важны цифровизация, современные технологии

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В высшем медицинском образовании все большую важность приобретают вопросы цифровизации обучения, максимального использования современных технологий. Такое мнение высказал ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич

Сегодня исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич представил ректора коллективу университета.

Развитие науки экологии человека и клинических баз - Пиневич о задачах перед ГГМУ В вузе особое внимание уделяют теме экологии человека. Над ней работают в сотрудничестве с профильным РНПЦ, некоторыми отделениями академии наук.

Игорь Стома обратил внимание: "То, что мы видим сегодня в здравоохранении - это принципиально другой мир. Его иногда называют постковидной эрой. И лишь тот, кто адаптируется быстро к этой эре, в том числе система высшего образования, будет впереди". В этой связи, по мнению ректора, очень важны вопросы цифровизации обучения, максимальной интеграции студентов, профессионалов-преподавателей в клинические системы. "Потенциал преподавателей Гомельского ГМУ нужно максимально использовать в лечебных учреждениях", - подчеркнул Игорь Стома.

По его словам, сегодня высшее медицинское образование - это не патриархальное образование. "Это образование, которое требует максимального вовлечения молодых людей, максимального использования современных технологий", - добавил он.

Бывший ректор ГГМУ Анатолий Лызиков и новый ректор Игорь Стома

Еще одним важным моментом ректор считает практическую деятельность студентов буквально с самого начала обучения. "Мы будем создавать ситуации, когда молодые люди с первого курса готовы к своей профессии, приходят и занимаются практическими вопросами", - отметил Игорь Стома. Он подчеркнул: лаборатория практического обучения является основой медицинского образования во всем мире. При этом необходимо, считает руководитель, чтобы студент медвуза с первого курса занимался и научной работой. Это формирует критическое мышление, которое будет полезно ему не только как врачу, но и как человеку.

"Гомельский вуз - действительно интернациональный вуз. Здесь учатся представители многих стран. Это прекрасное достижение, и надо дальше над этим работать: повышать репутацию вуза, поднимать публикационную активность, привлекать умную, талантливую молодежь", - определил еще один ориентир ректор.

Он выразил уверенность, что у ГГМУ есть свои ниши, направления, в которых вуз может стать лидером не только в стране, но и в целом в регионе.

"Медицина и высшее медицинское образование - это прежде всего командная работа. И роль руководителя - объединить, мотивировать, найти тех людей, которые способны дать идею воспитания, созревания специалистов", - заключил Игорь Стома.-0-

Фото Гомельские ведомости - БЕЛТА