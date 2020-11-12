Ректор Гомельского медуниверситета: цель врача - сохранить жизнь и здоровье человека

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Медицина всегда выше политических баталий, а цель работы врача - сохранить жизнь и здоровье человека. Такое мнение в беседе с журналистами высказал сегодня ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Врач обязан оказывать медицинскую помощь всем людям, независимо от их политических взглядов, религии, общественной позиции и личных отношений. Это один из компонентов профессии и призвания врача", - убежден ректор.

Он обратил внимание, что в истории немало примеров, когда врачи были над какими-либо политическими баталиями. "Медицина всегда выше. Политические баталии завершаются, а человек остается. Цель врача - сохранить жизнь и здоровье человека", - подчеркнул Игорь Стома.-0-