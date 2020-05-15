Реликвию семьи фронтовика представит новополоцкий музей на онлайн-выставке военных раритетов

15 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Реликвию семьи фронтовика из Полоцка представит новополоцкий музей на онлайн-выставке военных раритетов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

По его словам, к масштабной акции в социальных сетях "Коллекция "Территория Победы. Онлайн-выставка музейных раритетов" новополоцкое учреждение культуры присоединилось благодаря сотрудничеству с Музеем Победы на Поклонной горе (Москва). Проект приурочен к Международному дню музеев. Уникальный экспонат времен Великой Отечественной войны, который выбрали новополочане из своих фондов, - походный кисет.

"В годы войны этот, на первый взгляд, простой предмет имел для фронтовика особую ценность. Кисет был обязательным атрибутом солдата Красной Армии: небольшой, вышитый вручную мешочек предназначался для хранения обычного табака и махорки, которая выдавалась солдатам в качестве пайка", - отметил Владимир Беляев.

Экспонат новополоцкого музея из небольшого куска материи вышила мужу, когда тот в 1942 году добровольцем уходил на войну, полочанка Надежда Семеновна Белявская. "Фронтовик с первого дня носил его в нагрудном кармане. По воспоминаниям ветерана, в трудных военных буднях кисет был для него не просто подарком любимой, а настоящим талисманом: согревал сердце, поднимал боевой дух в окопах, оберегал от вражеских пуль, сохранял надежду на возвращение домой с победой. Также в этом мешочке-обереге красноармеец держал самое ценное - долгожданные весточки из дома", - рассказал директор музея.

В 1945-м Петр Белявский вернулся домой, а его жена еще долго бережно хранила заветный кисет. Семейную реликвию, хранящую память о событиях Великой Отечественной войны, в фонды Музея истории и культуры Новополоцка женщина передала в 2006 году.-0-