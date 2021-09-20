"Ремавтодор Партизанского района Минска" предложит вакансии на Дне предприятия 23 сентября

Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День предприятия пройдет 23 сентября в УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 по адресу: ул.Смоленская, 49.
Гражданам будет предложено трудоустройство по профессиям: инженер (ПТО), асфальтобетонщик, дорожный рабочий, тракторист, уборщик территории, водитель автомобиля. Иногородним предоставляется койко-место в общежитии.
Соискателям необходимо иметь при себе паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность), трудовую книжку, документ об образовании.-0-