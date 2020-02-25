Ремесленники из четырех стран привезут изделия ручной работы на ярмарку "Казюки"

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 200 ремесленников и мастеров из Беларуси и стран-соседок соберет 1 марта традиционная ярмарка "Казюки" в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Гродненского горисполкома.

В нынешнем году ожидают участников из Беларуси, а также Польши, Украины и России. Традиционно "Казюки" проходят 4 марта, однако в нынешнем году дата выпадает на будний день, поэтому торговый городок на площади Ленина развернется в воскресенье 1 марта. "Сделано это прежде всего для удобства как самих ремесленников, так и покупателей. Торжественное открытие ярмарки запланировано на 12 часов, хотя торговля развернется с утра и продлится до вечера", - рассказали в отделе культуры Гродненского горисполкома.

Главный товар - изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, металла, соломки. Среди них сувениры, украшения, а также полезные в быту вещи. Мастера не только предложат приобрести товар, но и проведут мастер-классы, поделятся секретами мастерства. Запланированы и дегустации продуктов и напитков.

У ярмарки много традиций. Одна из основных касается того, что именно в этот день более опытные ремесленники принимают в свои ряды молодых коллег. Церемония - своеобразный экзамен. Опытные мастера, вооруженные деревянными ложками, придирчиво осматривали работы кандидатов. Если ремесленник по уровню дорос до гильдии, то деревянной ложкой ему стучат по ладоням. А вот если мастер получит ложкой по лбу, то ему стоит еще подучиться. Возродят в этом году и еще одну традицию. Раньше на ярмарке, чтобы торг был хороший, стоило пройти через стилизованную браму в виде подковы. После открытия праздника пройти и привлечь удачу здесь смогут все желающие.

Всегда на ярмарке "Казюки" насыщенная культурная программа. Это и театрализованное открытие праздника и тематическая концертная программа: выступают коллективы из разных стран.

К слову, познакомиться с изделиями ремесленников можно будет и накануне: 29 февраля в лесопарке Пышки пройдет городской культурно-спортивный праздник "Навстречу весне - 2020". Среди прочих активностей запланировано открытие там ремесленного переулка.

Ярмарка давно стала одним из значимых событий в культурной жизни города. Организаторами ее выступают Гродненский горисполком и Гродненский городской отдел Союза поляков на Беларуси.

Ярмарка "Казюки" проводится в Гродно ежегодно в память о святом Казимире - покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Святой Казимир был внуком Ягайло и сыном правителя Литвы и Польши - Казимира IV. Молодой княжич из рода Ягеллонов прожил недолгую жизнь, умер 4 марта 1484 года, его останки из Гродно перевезены в Вильно. В 1604 году Казимир канонизирован, его стали почитать как покровителя мастеровых людей. Мощи святого Казимира находятся в Вильнюсском кафедральном соборе. В Литве также широко празднуют "Казюки" (Kaziukas), в литовских городах и столице проходят многочисленные ярмарки ремесленников. Главными атрибутами праздника считаются пряники с отрывками из Евангелия и специально оформленные ветки вербы - "казимирки".-0-