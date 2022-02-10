Ремонт детской горбольницы в Барановичах завершат в этом году

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ремонт Барановичской детской городской больницы планируется завершить в нынешнем году, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Барановичской центральной поликлиники Василий Романовский.
"В 2021 году в детской больнице модернизировали систему вентиляции и кондиционирования в палатах интенсивной терапии. В этом году запланирован текущий ремонт отделений младшего возраста и педиатрического отделения для детей с неврологическими заболеваниями. Собираемся отремонтировать пищеблок и приемное отделение. Улучшатся условия пребывания детей и родителей и работы медперсонала", - сказал Василий Романовский.
На ремонт из городского бюджета намечено направить около Br400 тыс. Работы будут вестись на протяжении года. Для детской больницы также планируют закупить новый УЗИ-аппарат экспертного класса.
"В перспективе предполагаем масштабные работы. Надеемся войти в областную инвестиционную программу. У нас есть проект модернизации корпусов А и Б детской больницы. В частности, предполагается сделать второй эвакуационный выход, улучшить лифтовое оборудование", - рассказал главврач.
Детская горбольница работает как межрайонный центр. Медицинскую помощь там получают жители Барановичского региона и близлежащих районов - Ганцевичского, Ляховичского, Ивацевичского и Березовского.-0-