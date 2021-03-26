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26 марта 2021, 11:55

Ремонт дорог, помощь обманутым клиентам и новые балконы - Андрейченко провел прием граждан в Докшицах

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива
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Андрейченко проведет 26 марта личный прием граждан

26 марта, Докшицы /Корр. БЕЛТА/. Вопросы асфальтирования населенного пункта, возвращения денег за невыполненную работу и ремонта дома обсуждались во время приема граждан председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко в Докшицком райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым обратились жители дома №8/5 по ул. Полевого в агрогородке Крулевщина. В четырехэтажке в 2014 году демонтировали девять балконов из-за аварийного состояния. С того года жители пытаются добиться, чтобы были установлены новые. Проектно-сметная документация была разработана семь лет назад, но из-за нехватки денег работы не начинались. На это требуется порядка Br150 тыс. Сейчас монтируют балконы на домах в Бегомле, поэтому аналогичную работы местная власть пообещала провести на доме в Крулевщине в следующем году.

На приеме затрагивался и актуальный вопрос асфальтирования дороги. С этой просьбой пришла жительница деревни Ветера. В населенному пункте сельхозтехника разбивает дорогу, людям сложно пройти и проехать на велосипеде. Обычно ямы засыпают песком, но это временная мера и существенно ситуацию не улучшает. Председатель Докшицкого райисполкома Олег Коваленок рассказал, что возможности полностью обновить дорожное покрытие нет, поэтому специалисты проведут ямочный ремонт, но уже асфальтом.

Две женщины из Докшиц пришли с просьбой помочь вернуть деньги. Женщины в соседнем Глубоком в 2019 году заказали у частной фирмы кухни. Одна заявительница выплатила предоплату, вторая внесла 30% от суммы. Но кухни так и не изготовили, а сейчас предприятие находится в стадии ликвидации. Обращения в милицию и прокуратуру результатов не дали. При встречах с женщинами директор обещает вернуть деньги, но это уже длится два года. Владимир Андрейченко попросил обманутых клиентов все изложить на бумаге и отправить ему, он обсудит ситуацию с генеральным прокурором.

Общаясь с журналистами, председатель Палаты представителей отметил, что характер вопросов у людей разный, но традиционно люди просят положить асфальт в населенных пунктах, провести капремонт дома. "Самое главное, чтобы в работе с обращениями граждан не было формализма. Все вопросы решаем вместе с местной властью, всегда стараемся уйти от различных обещаний и все-таки помочь с проблемой по существу. Кроме того, во время приемов решаем вопросы и регионального плана. Многое сделано в Докшицком районе, особенно в социальной сфере, но есть и нерешенные проблемы. Не все под силу местным органам власти, поэтому объединяем усилия, и тогда это дает результат", - сказал спикер нижней палаты парламента.

Сегодня на прием к Владимиру Андрейченко также обращались с вопросами выделения социального жилья, закрытия аптеки в агрогородке Парафьяново из-за отсутствия необходимого специалиста. Пришли люди и с благодарностью за сохранение заправочной станции в Волколате.-0-

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