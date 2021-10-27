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27 октября 2021, 14:42

Ремонт дорог, производство и жилье: Сергеенко провел прием граждан в Вилейке

Во время приема граждан
Во время приема граждан
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Сергеенко: количество обращений жителей Вилейского района в Администрацию Президента сократилось на 21%
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27 октября, Вилейка /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко провел сегодня выездной прием граждан в Вилейском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

К главе Администрации Президента обратились 8 человек из разных районов Минской области. Пояснения и ответы на вопросы граждан на приеме также давали заместители председателей райисполкомов, руководители ведомственных отделов и отраслевых организаций.

Первой обратилась жительница агрогородка Ждановичи Татьяна Печенева. По ее словам, в начале октября из-за экономической нецелесообразности отменили работу маршрутных такси, которые заезжали в населенный пункт. Автобусы №№219, 419 и 420 не восстановили. "Транспорт, который ходит, не доезжает нескольких километров до улицы Парковой, где размещены жилые дома, санатории и иные социальные объекты. К тому же на этом участке плохое освещение и тротуары. Волнуемся за безопасность детей, которые вынуждены в темноте добираться домой", - рассказала женщина.

Жители агрогородка обращались в ГП "Столичный транспорт и связь" и Мингорисполком, однако проблема не решается. По словам специалистов, сейчас график движения пассажирского транспорта пересматривается. Он появится, однако интервал движения будет более редкий, чем раньше.

Игорь Сергеенко обязал заместителя председателя Мингорисполкома Юрия Трущенко и директора ГП "Миноблпассажиртранс" найти решение проблемы в течение двух недель, чтобы обеспечить население необходимым количеством пассажирского транспорта до наступления холодов.

Валентина Ниловна и Владимир Горюнов пришли с коллективным обращением от жителей деревни Заборье. Граждане просят заасфальтировать участок дороги Н9119 Радошковичи - Загорцы - Карповичи до деревни Ловцевичи. Ее протяженность - 9,2 км. "Дорога гравийная, состояние плохое, потому что слой часто нарушают проезжающие грузовые автомобили. В связи с дорожными условиями отсутствует нормальное пассажирское сообщение с Минском, в том числе железнодорожной станцией Радошковичи. Не все имеют машины, проблематично добраться до той же поликлиники", - подчеркнули заявители.

Как отметили специалисты, с транспортной инспекцией прорабатывается другой участок для движения большегрузных машин. Также рассматривается вопрос асфальтирования места, который, по подсчетам, обойдется бюджету около Br2,5 млн, однако в текущем году сделать этот участок не получится.

Как отметил глава Администрации Президента, вопрос постараются решить, чтобы люди смогли добираться до необходимых им мест комфортно. "Сделать идеально, может, и не получится, но варианты отработаем и выберем самый оптимальный для всех. Что касается сегодняшний ситуации, то полотно будут поддерживать в нормальном состоянии, асфальтирование как вариант пометил", - сказал Игорь Сергеенко.

С вопросом капитального ремонта асфальтобетонного покрытия участка дороги Н8177 Кривое Село - Вороничи - Будки - Любовши от деревни Осовец до деревни Балаши обратился пенсионер Михаил Голенко. Участок постараются отремонтировать.

На прием также пришла жительница поселка Юбилейный Минского района Ольга Жукова. Вместе с супругом как многодетные родители они начали строить двухкомнатную квартиру в ПСЖК "Спасатель-2008" на ул.Набережной, 57. Во время возведения жилплощади в семье родилось еще двое детей, что позволило использовать льготный кредит для уплаты всей стоимости квартиры. Вместе с этим строительство велось за счет собственных средств. "Переплата составила Br11 тыс. Дом сдан год назад, но председатель ПСЖК отказывается возвращать деньги. Говорит, что их нет", - рассказала женщина.

По словам специалиста, в настоящее время счета председателя ПСЖК арестованы. Выплатить сумму он не может.

Как отметил глава Администрации Президента, вопрос требует детального исследования и поиска выхода, но многодетной семье постараются помочь.

Директор ООО "Любанская сельскохозяйственная компания" Игорь Сивец рассказал, что с июля 2021 года предприятие, где числится 17 сотрудников, не работает, поскольку нет собственной лаборатории. Как выяснилось, ранее Миноблисполком принял решение, которое упорядочивает деятельность частных мясоперерабатывающих предприятий. В частности, их обязали оборудовать лаборатории для проверки качества продукции. "Объемы производства маленькие. Прошу в виде исключения позволить возить продукцию в другие лаборатории, так как средств для приобретения дорогостоящего оборудования нет", - попросил мужчина.

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома, среди 60 подобных предприятий более 30 выполнили требования и допущены к производственной деятельности. "Закупайте оборудование и работайте", - сказал Игорь Сергеенко.

Во время приема некоторые заявители поблагодарили Администрацию Президента за решение проблем. В частности, прозвучала благодарность за содействие в ремонте дворовой территории по ул.Гагарина, 9, в Вилейке.

К Игорю Сергеенко также обращались с просьбами оказать содействие в проведении капитального ремонта жилого дома, установки доплат к пенсиям.-0-

Сергеенко: количество обращений жителей Вилейского района в Администрацию Президента сократилось на 21%

Фото Оксаны Манчук

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