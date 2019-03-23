Ремонт дорог, строительство водопровода и досуг на селе - Доманевский провел прямую телефонную линию

23 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский провел сегодня прямую телефонную линию. Более половины вопросов поступило от жителей Могилева и Могилевского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Большое количество обращений касалось ремонта дорог как в самом городе, так и в районе. В частности, за содействием в решении вопроса ремонта дорожного полотна обратились жители поселка Малая Боровка и района Чапаевка. Владимир Доманевский поручил взять на контроль эти вопросы и оперативно отремонтировать проблемные участки дорог: провести, где нужно подсыпку и грейдирование, рассмотреть также возможность их асфальтирования в ближайшей перспективе.

Жители д.Черемушки Могилевского района уже второй раз обратились на прямую линию к губернатору по вопросу подвода и подачи питьевой воды, обеспокоенные тем, что их проблема, хоть и была взята на контроль в 2017 году, но так и не решается. Во время прямой линии председатель Могилевского райисполкома Анатолий Дутько заверил, что строительные работы уже на финише и 28 марта воду в деревню подадут, а в апреле запустят в работу и построенную канализацию.

Жители дома по улице Первомайской в Могилеве обратились к губернатору за содействием в решении судьбы трехэтажного недостроя в их дворе (по ул. Коммунистической, 4). Здесь строительство заморожено более 10 лет, объект с каждым годом ветшает. Как пояснил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, руководство города знает об этой проблеме. Сейчас готовится документация о передаче недостроя в городскую собственность, его планируется продать с аукциона. Спрос на объект высокий, поскольку он находится в центре города. В свою очередь Владимир Доманевский поручил ускорить решение данного вопроса и, прежде всего, навести порядок на стройплощадке, а в течение двух недель подготовить необходимые документы и определиться с судьбой здания. "Это ненормальная ситуация, когда так затянули вопрос с долгостроем, - заметил губернатор. - Таких объектов не должно быть в центре города, и местные жители правильно ставят вопрос о своей безопасности и комфорте проживания".

Несколько обращений касались организации досуга, создания соответствующей инфраструктуры. В частности, жители Малой Боровки обратились за помощью в создании в поселке спортивной площадки, а жители Климовичей - по вопросу продления временного режима работы местного кафе. "Этот вопрос на самом деле актуальный, особенно для сельской глубинки, - подчеркнул губернатор. - Вопросам организации досуга на местах нужно уделять больше внимания, создавая более комфортные условия для проживания местных жителей. Это нужно делать и для закрепления молодежи и кадров. Здесь нужно больше инициативы представить самим местным жителям, предложить предпринимателям поучаствовать в создании новых или расширении существующих услуг". Руководитель области распорядился в самое ближайшее время обустроить спортивную площадку в Малой Боровке, направить на это часть средств, заработанных во время одного из субботников в Могилевском районе.

В числе других были вопросы, касающиеся ремонта больницы сестринского ухода в агрогородке Дашковка, организации транспортного сообщения в д. Михалево Могилевского района, выплаты зарплаты, улучшения жилищных условий, а также изучения экологической ситуации на реке Друть в районе Тетеринской ГЭС в Круглянском районе. Все они взяты на контроль соответствующими службами, обратившиеся граждане получат обоснованные ответы и разъяснения.

Подводя итоги прямой линии, председатель облисполкома обратил внимание на необходимость активизации разъяснительной работы с людьми. "Представителям местных органов власти, депутатского корпуса нужно чаще встречаться с людьми. Особенно это касается вопросов, решение которых стоит на контроле. Это позволит предупредить обращения граждан в вышестоящие инстанции и снять излишнюю напряженность в обществе", - считает Владимир Доманевский.-0-