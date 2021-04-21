Ремонт дорог, трудоустройство, патриотическое воспитание - Соловей провел прием граждан в Речице

21 апреля, Речица /Корр. БЕЛТА/. Вопросы ремонта дорог, трудоустройства, земельные споры, аспекты патриотического воспитания молодежи рассмотрели сегодня во время прямой линии и приема граждан, которые провел в Речицком райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Сельчанка из деревни Адамовка дозвонилась по вопросу асфальтирования дороги. "Эта тема волнует нас уже 10 лет. По улице проходят грузовые машины, в уборочную задыхаемся от пыли. Делали гравийку, но она за пять лет разбилась. Положите нам асфальт, расстояние ведь всего 2 км", - просила женщина. Поручение губернатора "Гомельоблдорстрою" - изучить ситуацию.

Дорожный вопрос актуален и для жителей улицы Дзержинского райцентра. "Весной участок становится непроходимым. Постоянно вода, грязь. Грейдирование проблему не решило", - описал ситуацию дозвонившийся на прямую линию. "Посмотрим, чем сможем помочь. Сейчас большая часть средств направляется на борьбу с COVID-19, поэтому говорить о весомых дополнительных средствах на дороги пока не приходится", - сказал Геннадий Соловей. Он обратил внимание, что очередность ремонтов дорог отражается в титульных списках, и эта очередность должна соблюдаться и выполняться.

На прием к губернатору пришла жительница агрогородка Заспа. 22 с половиной года она проработала в местной амбулатории. Женщина утверждает, что нареканий за это время не было. 31 марта контракт с ней закончился, и его не продлили. Сельчанка уже на пенсии, но хотела бы поработать еще. "Готовы ли рассмотреть другое место работы?", - поинтересовался губернатор. Женщина ответила согласием. Районные службы проанализируют и предложат вакансии.

О земельном споре, который длится не первый год, рассказала жительница Речицы. Она, в частности, пояснила, что границы, размеры ее и соседских участков были обозначены в 2006 году: "Однако соседи отнесли забор на мою территорию примерно на 30-40 см, чтобы их гараж соответствовал нормам застройки". Есть у пенсионерки и претензии к соседям по наведению порядка на участках, установке забора, посадке деревьев на смежных точках, по другим моментам. В вопросах будут разбираться районные и областные службы.

Своим видением проблемы патриотического воспитания молодежи поделился на приеме руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки допризывной молодежи "СКИФ" Владимир Габров. Центр существует уже 24-й год. В январе 2020-го удостоен специальной премии Президента за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию проектов и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам. "Основная идея создания центра - популяризация службы в Вооруженных Силах, профессии военнослужащего. У нас серьезная материально-техническая база, огромный опыт, сотни серьезно подготовленных представителей молодежи. Убежден, что при воспитании молодого поколения сегодня нужно менять методические подходы. Нужны активные, интерактивные мероприятия, занятия патриотической направленности", - сказал руководитель. Особое внимание, по его мнению, стоит уделять физическому развитию подрастающего поколения.

Губернатор отметил: воспитание молодежи - приоритетный вопрос. В ближайшее время он ознакомится с деятельностью центра.

Прозвучали сегодня и благодарности руководству района за решенные вопросы.-0-