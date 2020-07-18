Ремонт дороги и расчет платы за подогрев воды обсуждали на приеме граждан у Соловья

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел сегодня прием граждан в общественной приемной областной организации РОО "Белая Русь", передает корреспондент БЕЛТА.

Двое обратившихся пожаловались на состояние дороги между агрогородком Терешковичи и деревней Новые Терешковичи в Гомельском районе. Ее протяженность чуть более 2 км. Дорога должна была быть построена еще в 90-е годы прошлого столетия, однако вопрос не решился до сих пор. Сейчас ее засыпали отсевом, но крупного диаметра, а это сказывается на состоянии транспорта. "Хотелось бы, чтобы покрытие было другое. Дорога постоянно разбивается, в том числе и грузовым транспортом", - рассказали обратившиеся.

Поручение губернатора дорожным службам - проработать варианты покрытия участка. Геннадий Соловей отметил, что тема состояния дорог очень актуальна для Гомельского района. В прошлом году в некоторых населенных пунктах сделали дороги. В нынешнем значительные ассигнования направлены на строительство моста в Октябрьском районе через Птичь.

Житель Гомеля на приеме высказался по поводу действующей методики расчетов платы за подогрев воды. Он считает, что есть вопросы по достоверности счетчиков, которые дают сведения с большой погрешностью. При этом потребителям приходится переплачивать за услугу. По мнению гомельчанина, более корректны были бы счетчики со встроенными датчиками температуры, однако их нет в реестре средств измерений. Также пенсионер озвучил нюансы, связанные с типовыми договорами на услуги ЖКХ, заменой полотенцесушителей в многоквартирных домах. Просил гомельчанин вернуться к теме механизма стимулирования граждан к энергосбережению. Обсуждали и другие вопросы.

Губернатор отметил, что все предложения изучат и детально проработают специалисты. "Режим экономии должен быть как со стороны обслуживающих организаций, так и со стороны потребителей. Тема очень актуальная", - добавил Геннадий Соловей.

Адресуя поручения по итогам приема ответственным, председатель облисполкома обратил внимание на качество подготовки ответов заявителям. Информация должна быть конкретной и по существу, подчеркнул он.-0-