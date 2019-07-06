Ремонт и благоустройство - 80% звонков на прямую линию Сиваку касались ЖКХ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прямую телефонную линию председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку поступило 43 вопроса, среди которых около 80% относятся к тематике ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема благоустройства дворовых территорий, ремонта домов и подъездов и другие вопросы из сферы ЖКХ поднимались чаще всего. Например, житель одного из домов в Московском районе просил привлечь к ответственности должностных лиц, которые халатно относятся к своим обязанностям, не контролируют ход выполнения работ по ремонту и благоустройству. Кусты во дворе не обрезают, отмостка в ужасном состоянии, дверь в подъезд постоянно покрывается ржавчиной, доски у скамейки сгнившие. "Направим к вам человека, акт составим. Те, кто не контролировал, будут наказаны", - резюмировал Анатолий Сивак.

Впрочем, спектр вопросов не ограничился только проблематикой ЖКХ. Один из жильцов ЖСПК по ул. Камайская, 2 пожаловался на недочеты, допущенные еще при строительстве дома. Дом был сдан в июне 2014 года, до сих пор в нем неисправна вентиляция. Это приводит к тому, что в некоторых квартирах зимой температура в ванной и туалете опускается до 10 градусов тепла. Также 63 квартиры по проекту имеют стеклянные перегородки, а реально их не поставили. И собственникам не компенсировали. Анатолий Сивак записал обозначенные заявителем проблемы, заверив, что будет разбираться в этом вопросе. "Проблема по качеству строительства жилья поднимается все чаще. Она какая-то системная. Надо, чтобы нормы ужесточались", - считает Анатолий Сивак.

Надежду на благоприятный исход своей ситуации получила женщина, которая просила о содействии в трудоустройстве. Полтора месяца она находится в поисках работы после того, как закончился ее контракт.

Анатолий Сивак успокоил также минчанина, который больше 20 лет решает вопрос с выделением земли и строительством дома. "В понедельник приглашу всех заинтересованных, приму решения, которые сдвинут вопрос с места", - пообещал мэр.

Поблагодарила председателя Мингорисполкома за участие пенсионерка, обеспокоенная неухоженностью Севастопольского парка. Анатолий Сивак намерен лично побывать в этом уголке Минска, чтобы посмотреть, что можно сделать, чтобы там была хорошая база отдыха горожан.-0-