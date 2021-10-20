Ремонт многоэтажки и газификация: Соловей провел прием граждан в Рогачеве

20 октября, Рогачев /Корр. БЕЛТА/. Вопросы ремонта кровли и панельных стыков в многоэтажке, газификации многоквартирного дома в агрогородке, расчетов предприятий региона с индивидуальными предпринимателями за транспортные и другие услуги прозвучали сегодня на прямой телефонной линии и приеме граждан, которые провел в Рогачеве председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Дозвонившись на прямую линию, жительница многоэтажки по ул.Богатырева рассказала, что крыша их дома нуждается в ремонте, панели затекают. Женщина обращалась в ЖКХ. Там признали, что неполадки есть, нужен ремонт. "Однако идет уже четвертый год с момента заявки, а положение дел не меняется", - уточнила она. По адресу заявительницы отправятся специалисты.

Еще один адрес, по которому предстоит проработать варианты решения проблемного вопроса, - агрогородок Довск. В диалоге с руководителем области сельчанка объяснила, что двухэтажный многоквартирный дом, где она живет, остается без газификации и горячей воды. "Лестницы у нас в подъезде под углом 80 градусов. Носить баллон на второй этаж тяжело. Плюс на 11-метровой кухне он стоит буквально у плиты. В соседних домах подведены и газ, и горячая вода. К нам приезжала комиссия, были обещания, но пока ничего не решилось", - поделилась женщина.

"Гаражный" вопрос тревожит жительницу райцентра. "Мой муж в 1985 году купил дом с участком. На нем стоял гараж, однако им пользовался другой человек. Он утверждал, что имеет на это разрешение с согласия бывшей хозяйки. Сейчас этот человек умер. Выясняется, что гараж бесхозный. Строение не было зарегистрировано, но включено в мой план, технический паспорт дома", - рассказала женщина. По ее словам, наследник умершего человека намерен через суд вступать в наследство, планирует провести реконструкцию.

"Но может ли быть на моей территории чужой гараж? Он создает неудобства. Я не могу построить свой гараж. Когда привозят мне, например, брикет, я вынуждена выгружать его на улице, потому что проезду мешает провод от гаража. Плюс мне все это время приходили письма о необходимости навести порядок у гаража", - посетовала заявительница.

Геннадий Соловей поручил ответственным службам разобраться в ситуации. "Подойдите внимательно, изучите все нюансы", - добавил он.

На прием к председателю облисполкома обратился предприниматель из Буда-Кошелево, который оказал транспортные услуги сельхозпредприятию района, однако оплаты так и нет. Заявитель готов рассмотреть разные пути погашения задолженности. Губернатор поставил задачу руководству района или же проработать варианты расчета, или же составить график погашения задолженности.

Со схожим вопросом пришел и предприниматель из Рогачева. Сумма задолженности от нескольких предприятий сельскохозяйственного и других профилей области весьма внушительна. Председатель облисполкома определил практически по каждому должнику сроки расчета.

Вопрос об установке индивидуальных приборов учета электроэнергии в общежитии Буда-Кошелево подняла на приеме жительница райцентра. По ее словам, жильцы готовы за свой счет и купить, и сделать новую проводку. "Это общежитие не отвечает противопожарным нормам. Дан срок для исправления ситуации - до 1 декабря", - обратил внимание губернатор. Он поставил задачу навести порядок в этом вопросе, а также разобраться с расчетами жильцов за электроэнергию.

На приеме звучали также вопросы изменения границ земельного участка, законности функционирования автомойки в Рогачеве и другие. Вопросы на контроле.-0-

Фото Сергея Холодилина