Ремонт моста через Ясельду на трассе Лунинец-Пинск планируют закончить в 2022 году

15 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе сегодня прекратили движение по мосту через реку Ясельда на трассе Р8. На время реконструкции транспорт пустили по альтернативному пути, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Пинский райисполком.

"Чтобы не прерывать сообщение, на 48-м км дороги Р8 Лунинец - Пинск возвели объездной мост. Внизу с правой стороны существующего моста соорудили подъезд к временной переправе. Такая съема объезда оптимальна для участников дорожного движения: не надо делать крюк. Временный мост - металлический, с двумя полосами и пешеходной дорожкой, рифлеными настилами и "бегущей волной", - рассказали в райисполкоме.

Обустроив временную переправу, строители займутся разборкой сооружений моста. Ориентировочно, ремонт закончат в мае следующего года.

Реконструкция 53-летнего моста через Ясельду потребовалась, поскольку просел металлический пролет. "По проекту, менять здесь собираются все - вплоть до мостовых быков, из которых останется только один. А это уже, считай, возведение нового моста", - отметили в райисполкоме.-0-