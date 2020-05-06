Ремонт музыкальной гимназии-колледжа в Минске планируют завершить в первом полугодии

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичную музыкальную гимназию-колледж планируют полностью отремонтировать в первом полугодии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Уже полностью обновлен фасад здания. Сегодня здесь убрали строительные ограждения. Первоначальный облик исторической части фасада восстанавливали по архивным документам и старым фотографиям. На свои места вернулись оконные проемы, появились ризалит, карнизы, фигурные обрамления окон, а над входом - балкон с кованым ограждением.

Здание выкрасили разными цветами, чтобы визуально показать где историческая часть, а где надстройка второй половины ХХ века. Ремонт в самом колледже продолжается.-0-