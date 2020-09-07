Ремонт на площади Богушевича в Минске будут проводить ночью

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы на площади Богушевича в Минске будут проводиться в ночное время. Такую задачу поставил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев во время оперативного совещания с руководителями структурных подразделений города. Об этом пишет пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня у нас достаточно ресурсов, чтобы проводить строительные или ремонтные работы на главных магистралях города не доставляя лишних неудобств участникам дорожного движения. Останавливать город по причине ремонта никто не будет. Все работы должны проводиться ночью", - цитирует пресс-служба председателя Мингорисполкома.-0-