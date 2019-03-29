Ремонт объездных дорог возле Полоцкого путепровода в Витебске планируют завершить в ближайшее время

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ремонт асфальтового покрытия участков улиц, по которым проходят объездные маршруты после закрытия на реконструкцию Полоцкого путепровода в Витебске, собираются завершить в ближайшее время, сообщил сегодня на сессии городского Совета депутатов председатель горисполкома Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.

После закрытия Полоцкого путепровода создали два объездных маршрута: через путепровод Металлистов и улицы с односторонним движением Мичурина (при выезде из города) и 11-я Городокская (при въезде в город). "Дороги в северной части объезда в плохом состоянии, но мы принимаем меры, чтобы исправить ситуацию. Изыскали средства и начали сплошное асфальтирование объездных дорог. Выполнили его на ул. Кондратьева, Новый Быт, идут работы на ул. Псковской. В ближайшее время завершим ремонт покрытия и других объездных участков", - сказал мэр Витебска.

Мост начали строить в 2010 году, через некоторое время из-за отсутствия финансирования работы прекратились. В декабре 2018 года специалисты вновь приступили к работе. В настоящее время продолжается переустройство всех коммуникаций, параллельно возводятся опоры. В апреле поэтапно разберут старый путепровод. Планируется, что длина будущего моста составит 144 м, ширина - 45 м.

Полоцкий путепровод - центральная транзитная артерия, которая соединяет магистральную ул.Космонавтов и ул.Титова и Ленинградская. Они обеспечивают как внутренние, так и внешние связи дорожной сети Витебска в направлении Полоцка, Городка и Санкт-Петербурга. Мост более десяти лет находился в аварийном состоянии. По требованию прокуратуры была проведена проверка, специалисты выяснили, что дальнейшая эксплуатация моста невозможна. Движение для транспорта и пешеходов закрыли 15 ноября 2018 года.

Сегодня прошла сессия Витебского городского Совета депутатов, где был заслушан отчет о работе председателя горсовета, деятельности президиума и положении дел на подведомственной территории, утвержден отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год и рассмотрены другие вопросы.-0-