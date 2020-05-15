Ремонт подъездов и дорог, жилищные вопросы - Субботин провел прямую линию

15 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ремонт подъездов жилых домов и дорог в населенных пунктах, жилищные и земельные вопросы - с такими проблемами обратились к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Александру Субботину жители региона во время прямой телефонной линии. Всего поступило 24 звонка, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители сразу нескольких районов обратились с просьбами отремонтировать дороги - из-за плохого состояния дорожного покрытия тяжело добираться до своих дач и домов в деревнях. Каждое обращение взято на контроль, они будут рассмотрены в индивидуальном порядке в ближайшее время.

Могилевчанка позвонила с просьбой разобраться с обслуживающей коммунальной организацией - за некачественно выполненный ремонт подъезда с жильцов ежемесячно удерживают оплату за оказанные услуги. По мнению женщины, ремонт подъезду не требовался, места общего пользования были в удовлетворительном состоянии.

"Прежде чем начинать ремонт, обслуживающая организация должна была собрать жильцов дома, рассказать о ремонте, подписать договоры с каждым нанимателем и показать смету. Однако ничего не было сделано, а все документы оформили задним числом, - сказала женщина. - Если бы они ремонт сделали на совесть, может, и не было бы таких претензий. Но все отремонтировано для галочки: домофонную дверь покрасили только со стороны улицы, в лифте так и остались вандальные надписи и т.д.".

Александр Субботин поручил ответственным структурам разобраться в проблеме. На время разбирательства жильцы подъезда не будут оплачивать навязанную им услугу.

Житель Бобруйска позвонил, чтобы обратить внимание властей на состояние арендного дома, где он живет с семьей. Уже несколько лет он не может добиться ремонта почти столетнего здания. Течет крыша, из-за постоянной сырости портятся стены и полы. Александр Субботин поручил разобраться в ситуации председателю Бобруйского горисполкома. Он заверил, что капитальный ремонт дома проведут до 1 августа этого года. С похожей проблемой обратилась жительница Быхова. У женщины в доме уже два года протекает крыша. Она обращалась за помощью к местным властям, но ремонт так и не сделали. Александр Субботин пообещал, что за лето крышу в доме починят.

С жилищными проблемами обратились на прямую линию несколько человек. Среди них многодетная мать из Славгородского района, которая воспитывает ребенка-инвалида. Всего у женщины 5 детей. Уже 9 лет она стоит на очереди, чтобы улучшить жилищные условия. Однако вопрос с новым жильем так и не сдвинулся с места - папку с документами, которые собирала женщина, потеряли. Позже ей стали предлагать построить на льготной основе только однокомнатную квартиру. Александр Субботин заверил женщину, что в кратчайшие сроки ее проблему изучат и постараются найти решение.

С коллективной просьбой обратилась жительница Чаус - вот уже два месяца неравнодушные граждане пытаются спасти парк, который находится у здания клуба. Помещения продали с аукциона, и новый владелец планирует реконструкцию здания - на месте старого клуба появится торговый центр. А там, где сейчас парк, - будет парковка. Заявительница утверждает, что парковку можно построить на другом месте и не вырубать деревья. Александр Субботин отметил, что изучит данный вопрос.

"Все проблемы, с которыми к нам обратились, - будут детально проработаны. Мы дойдем до каждого заявителя, нельзя оставлять проблемные ситуации без внимания. Все, что в наших силах, - мы постараемся исполнить, - сказал помощник Президента - инспектор по Могилевской области. - Прямые телефонные линии позволяют увидеть срез тех проблем, которые волнуют жителей области в данный момент и в конкретном населенном пункте. Потому что при посещении районов и предприятий часто что-то может ускользнуть от нашего внимания. А во время звонка можно не только поговорить с человеком, но и узнать его видение ситуации. Это дает возможность работать с более полной картиной происходящего". -0-