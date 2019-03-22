Ремонт техники и новшества в расписании - "Минсктранс" ответил на жалобы водителей

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автобусных и троллейбусных парках Минска проверили технику, закупили оборудование для организации постов по обслуживанию кондиционеров и внесли изменения в расписание. Об этом говорится в ответе предприятия "Минсктранс" за подписью исполняющего обязанности генерального директора Виктора Доморада, которое поступило в БЕЛТА по обращению работников организации во время акции "Ваш вопрос Президенту".

Водители пожаловались на небезопасные условия труда, ненадлежащий ремонт подвижного состава и недостаточный контроль за его техническим состоянием.

Как пояснили в "Минсктрансе", государственный технический осмотр стороннего транспорта и транспортных средств предприятия проводится на сертифицированных диагностических станциях в автобусных и троллейбусных парках. Автобусы проходят его раз в полгода. Кроме того, после второго технического обслуживания и ремонта узлов, влияющих на безопасность дорожного движения, в обязательном порядке проверяется исправность транспортных средств с проведением инструментальных замеров.

Проведена сплошная проверка технического состояния троллейбусов, работающих на линии, где имели место отдельные случаи нарушений правил эксплуатации подвижного состава.

Что касается заправки хладагентом кондиционеров, то с 2017 года организована работа мобильной бригады, а в текущем году закуплено необходимое оборудование для организации постов по техническому обслуживанию устройств.

"В феврале-марте все выявленные недостатки в части, касающейся технического состояния и содержания автобусов и троллейбусов (исправность стеклоочистителей, спидометров, пневмоподвески сиденья водителя, электроподогрева зеркал заднего вида, фар, состояние кабины), устранены. При выявлении таких фактов принимаются меры по их оперативному устранению", - говорится в сообщении.

Для поддержания подвижного состава в надлежащем техническом состоянии в 2017-2019 годах проведен восстановительный (углубленный) ремонт 756 автобусов, 577 троллейбусов и 10 трамваев, предусматривающий полную окраску кузова, частичную замену элементов каркаса и боковых стекол, электрооборудования, системы охлаждения двигателя автобусов и отопления салона, восстановление напольного и потолочного покрытия, замену боковой обшивки, пассажирских сидений.

Качество регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту оценивают работники отдела технического контроля. При нарушениях технологической дисциплины виновные лица привлекаются к ответственности.

Также водителей интересовало, как будет осуществляться транспортное обслуживание участников II Европейских игр. В "Минсктрансе" проинформировали, что план подготовки к знаковому спортивному событию предусматривает приобретение 328 автобусов и 60 электробусов. По данным на 13 марта, поставлено 236 автобусов и 24 электробуса.

Кроме состояния подвижного состава работники предприятия в обращении поднимали вопросы соблюдения режима труда и отдыха. Как говорится в поступившем в БЕЛТА ответе, по коллективному договору водителям эксплуатационного парка установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом месяц. Режим, а также выходные и рабочие дни определяются графиками работы.

"Водителям при сменной работе и водителям, которым установлен суммированный учет рабочего времени, выходные дни могут устанавливаться в различные дни недели согласно графикам работ (сменности). Количество рабочих и выходных дней в графике планируется с учетом потребности в транспортном обслуживании населения и законодательства", - отметили в "Минсктрансе".

Расписания движения автобусов, троллейбусов и трамваев по маршрутам составлены с учетом требований нормативных правовых актов, также законодательно регламентирована продолжительность технологических перерывов между рейсами. Табель учета рабочего времени водителя отражает фактическую работу, а график - плановую.

"Возможное превышение фактической продолжительности рабочего времени по отношению к запланированной графиком связано с характером выполняемой работы, сложной дорожной обстановкой, возникающей в городе, планированием водителей в резерв. По итогам работы за месяц возникающая переработка часов компенсируется в соответствии с законодательством", - пояснили на предприятии.

Действующими расписаниями движения непрерывное управление транспортом в течение 4-5 часов не предусмотрено. В них имеют место рабочие смены более 9 часов, что не противоречит законодательству.

"В настоящее время разработаны проекты расписаний, предусматривающие минимальную стоянку во время передачи смены в пять минут, стоянку не менее одной минуты после полуночи. Расписания движения находятся на утверждении у оператора пассажирских перевозок по Минску - государственного предприятия "Столичный транспорт и связь". На маршрутах постоянно проводится анализ времени на движение и направляются предложения по увеличению либо перераспределению времени на рейс. В феврале-марте состоялись встречи руководства предприятия и представителей государственных органов власти с водительским составом филиалов, во время которых даны разъяснения по всем вопросам, указанным в коллективном обращении", - говорится в ответе.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-