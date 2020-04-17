Ремонт теплотехнического оборудования начался на Минской ТЭЦ-4

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонт основного и вспомогательного теплотехнического оборудования начался в филиале "Минская ТЭЦ-4" РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

"Текущий ремонт в первую очередь снимает необходимость планирования более частых капитальных ремонтов. Он дает возможность постоянно поддерживать оборудование в безотказном состоянии при минимальных затратах без дополнительных простоев", - отметили в РУП "Минскэнерго".

На первом этапе определяются объемы работ, количество персонала, выполняется входной контроль необходимых запасных частей и материалов. Готовятся ремонтные площадки, снимается тепловая изоляция для доступа к элементам оборудования.

В настоящее время работники специализированной подрядной организации ОАО "Белэнергоремналадка" и ОАО "Белэнергозащита" ремонтируют энергоблок станционный №4, в состав которого входит турбоагрегат Т-250/300-240 и котлоагрегат ТГМП-344А.

Главная задача - обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в новом отопительном сезоне, в том числе в период возможных пиковых нагрузок.-0-