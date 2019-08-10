Ремонт участков МКАД ведется круглосуточно

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы на нескольких участках кольцевой дороги Минска с этой недели ведутся в круглосуточном режиме, чтобы к началу учебного года осталось доделать только незначительные детали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Кроме трех основных участков на Минской кольцевой автомобильной дороге - на 3-м, 12-м и 25-м км, у нас еще много других, где ведем работы. Причем с этой недели перевели их в круглосуточный режим. Работ много, поэтому хотим выполнить максимальный объем в благоприятный период", - сказал Александр Дорохович.

Рост автомобилепотока ожидается с 1 сентября - к этому сроку и планируется завершить замену асфальтобетонного покрытия и ремонт стыков (разумеется, сама реконструкция трех участков кольцевой идет по своему графику).

Всего на МКАД 36 мостов и путепроводов, работы одновременно ведутся не менее чем на десяти из них.-0-