Ремонт жилья, гимназии и новый бассейн: как Глубокое готовится к областным "Дажынкам"

26 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Глубоком к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі" отремонтируют гимназию, около 30 многоэтажек и построят новый бассейн. Об этом сообщил журналистам перед заседанием Витебского облисполкома председатель Глубокского райисполкома Александр Шубский, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам руководителя, в городе благоустроят улицы и тротуары не только в центре, но и в частном секторе. Запланировано провести капитальный и текущий ремонт 28 многоквартирных домов. Кроме того, в молодом микрорайоне на севере города построят 60-квартирный дом.

В этом году в Глубоком намерены обновить и больницу. Недавно установили компьютерный томограф, пройдет ремонт поликлинического отделения. "Завершена половина работ по реконструкции гимназии на 1200 учеников. Кроме самого здания, будут также созданы лучшие условия для занятия спортом: обновится стадион, где одновременно смогут заниматься пять классов", - сказал Александр Шубский.

В райцентре продолжается строительство бассейна на 4 дорожки по 25 м в местном ФОКе. Работы проведены на 72%, осталось обустроить сам бассейн - для завершения работ на этот год выделено Br1,5 млн. Всего же на возведение объекта потратят Br4,6 млн. Он важен для горожан, потому что некоторым приходится ездить в бассейн в соседние Докшицы и Ушачи.

Всего перед "Дажынкамі" в Глубоком собираются привести в порядок около 100 объектов. "У нас есть еще некоторые задумки, которые пока не хочется раскрывать. Будем делать что-то эксклюзивное, чтобы в Глубоком появилось еще больше интересных мест для жителей и гостей. Наш город в год посещают 50 тыс. туристов", - добавил председатель райисполкома.

На заседании Витебского облисполкома также обсудили работу промышленных предприятий Глубокского района. У местных перерабатывающих заводов слабая загрузка мощностей. Молоко и мясо они в основном берут из хозяйств района, но этого не хватает, поэтому поставляется сырье еще из Минской области. Руководству района поручено устранять эту проблему, в том числе с проработкой поставок сырья из-за границы.-0-