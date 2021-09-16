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16 сентября 2021, 12:42

Ремонт жилья, кредитные вопросы - Соловей провел прием граждан в Добруше

Геннадий Соловей. Фото из архива
Геннадий Соловей. Фото из архива
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16 сентября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Насчет ремонта жилого дома, кредитных отношений, выставления счета за вывоз мусора в сельской местности обращались сегодня жители Гомельской области на приеме граждан, который провел в Добрушском райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Со своей проблемой приехал в райцентр житель деревни Рудня-Маримонова Гомельского района. Семья живет на втором этаже двухэтажного двухквартирного дома. На первом квартира пустует. "Третий год я у себя не могу сделать ремонт. В панелях по всему дому трещины, щели. Когда идет дождь, к нам затекает вода. Уже пошла плесень", - описал ситуацию мужчина. По его словам, температура в помещении зимой 11 градусов, с обогревателем - 15. "А у нас двое маленьких детей", - добавил сельчанин. Он уточнил, что швы заделывали, но некачественно.

"Мы разберемся по вашему дому. С выездом на место", - сказал Геннадий Соловей.

Гомельчанка обратилась по поводу выставления счета за вывоз мусора и начисления пени за эту услугу по дому в деревне Иванполье. Дом принадлежит 82-летней матери заявительницы. По ее словам, договор на вывоз мусора пожилая женщина не заключала. "Мать не живет там с 1960 года. И вдруг ей пришло письмо с уведомлением - заплатите штраф. Выставили долг за четыре года", - посетовала гомельчанка.

Местные власти изучат всю документацию, чтобы поставить точку в вопросе.

Жительница Добруша описала свою ситуацию: в 2018 году она взяла кредит. "Платили исправно. В прошлом году из-за ковида два месяца был нерегулярный платеж. Мы хотели кредитные каникулы, потому что и я, и муж нуждались в дополнительном лечении. Но в просьбе отказали", - рассказала женщина. Банк включил ее в разряд недобросовестных плательщиков, а затем отправил на работу исполнительный лист на удержание суммы, хотя женщина просила этого не делать. Просила она и о том, чтобы уменьшили сумму ежемесячной оплаты.

Геннадий Соловей обратил внимание: такие вопросы регулируются договорными обязательствами, в правовом поле. Он отметил, что как вариант помощи будет подготовлено и направлено обращение в вышестоящую организацию.

Во время приема говорили и о благоустройстве, озеленении, строительстве и модернизации объектов в райцентре: в 2022 году Добруш станет столицей Дня белорусской письменности.-0-

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