Ремонтные работы на 42-56 км автодороги М6 Минск - Гродно начнутся 7 июня

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные работы по замене дорожного полотна на 42-56 км автодороги М6 Минск - Гродно начнутся 7 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Кроме того, продолжается капитальный ремонт путепровода на 22-м км автодороги М5 Минск - Гомель над автодорогой М4 Минск - Могилев", - добавили в ведомстве.

ГАИ напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД на таких участках проведения дорожных работ, как устранение дефектов покрытия, нанесение разметки, откос травы, установка технических средств организации дорожного движения. "Такие места обозначаются дорожными знаками, в случае надобности проводят временную разметку на проезжей части или используют иные технические элементы. Однако, как показывает практика, каждый год происходят ДТП в местах производства работ", - рассказали в УГАИ.

"В местах проведения работ водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать все введенные временные ограничения и аккуратно объезжать направляющие и ограждающие устройства. Согласно ПДД при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно снизить скорость или остановить транспортное средство. В том случае, если не соблюдать при движении нужную дистанцию, то может не хватить времени для торможения, что непременно приведет к аварии", - подчеркнули в УВД.

Правоохранители также напомнили об опасности телефонных разговоров и написания сообщений. "В это время водители перестают смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, не замечают дорожные знаки и вообще не готовы к экстренным маневрам на дороге. Вероятность аварии при этом резко увеличивается", - добавили в ведомстве.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-