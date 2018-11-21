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Репетиторство лидирует среди самозанятых в сфере услуг в Гродненской области

Регионы 21.11.2018 | 17:03
Фото из архива
Фото из архива

21 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Репетиторство остается самым популярным видом деятельности в сфере услуг среди самозанятых в Гродненской области. В настоящее время в регионе зарегистрировано более 750 репетиторов, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области.

Почти 5 тыс. жителей области осуществляют деятельность по заявительному принципу с уплатой единого налога. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось более чем в два раза. "Это свидетельствует о повышении самозанятости населения и вовлечения его в экономическую деятельность. Поступления в бюджет единого налога этой категории плательщиков составили почти Br600 тыс.", - рассказали в инспекции МНС по Гродненской области. Большинство из них - более 1 тыс. человек - занимается продажей произведений живописи и изделий народных художественных ремесел, продукцией цветоводства, декоративных растений и их семян, животных.

Наибольшее количество плательщиков единого налога находятся в Гродно (30% от общего числа). Среди регионов по этому показателю лидируют Лидский, Волковысский, Слонимский и Новогрудский районы.

Видами деятельности, предусмотренными указом №337 "О регулировании деятельности физических лиц", изъявили желание заниматься свыше 1,6 тыс граждан. Популярны парикмахерские услуги и отделочные работы.

В МНС по Гродненской области напомнили, что открыть свое дело можно в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться с уведомлением в налоговый орган по месту жительства, указав в нем вид деятельности, период и место его осуществления. Уплата единого налога производится каждый месяц. Если в каком-либо из месяцев деятельность осуществляться не будет, то и уплачивать единый налог не нужно.

Консультацию по вопросам порядка исчисления и уплаты единого налога граждане вправе получить в налоговой инспекции по месту жительства, а также в инспекции МНС по Гродненской области.-0-

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Теги
бюджет, Гродненская область, занятость, налоги
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