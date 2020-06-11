РЕПОРТАЖ: 600 мл за 40 минут: как переболевшие COVID-19 сдают плазму в 6-й горбольнице Минска

В прошлом году в Городском центре трансфузиологии УЗ "6-я городская клиническая больница" Минска кровь и ее компоненты сдали 9,8 тыс. доноров, за пять месяцев текущего года - уже почти 7 тыс. Полтора месяца назад здесь начали сдавать плазму переболевшие коронавирусной инфекцией. За этот период донорами в центре трансфузиологии стали более полусотни излечившихся от СOVID-19, причем некоторые из них сдали кровь уже не один раз. Корреспонденты БЕЛТА понаблюдали, как проходят донации, и пообщались с людьми, готовыми в любую минуту откликнуться и помочь другим.

В центре трансфузиологии поясняют, что и в нынешних условиях иммунная плазма - это никакое не ноу-хау: ее заготовкой в службе крови занимались достаточно давно. "При любой инфекции в организме вырабатывается иммунитет, поэтому можно использовать плазму переболевших для лечения инфицированных COVID-19. У нас давно возникла мысль собирать плазму тех, кто излечился от коронавируса. Но для того, чтобы правильно и грамотно ее заготавливать, нужно обращать внимание на титр антител. Для этого нужны специальные реагенты, - объяснила главный трансфузиолог Минска Ольга Климович. - Поэтому мы ждали, чтобы в стране появились лабораторные диагностические тесты. Работу начали, когда появился метод иммуноферментного анализа (ИФА), что позволило определить не только наличие антител, но и их концентрацию (титр)".

Прежде чем начать работать с плазмой переболевших коронавирусной инфекцией, в 6-й городской больнице провели контрольный скрининг образцов крови всех работников, чтобы изучить коллективный иммунитет, ведь среди медиков были и переболевшие COVID-19. Для этого использовали тесты, приобретенные спонсорами. После такого эксперимента трансфузиологи смогли сформировать представление, как работать с плазмой выздоровевших пациентов. "Наработали материал, чтобы понимать, каких пациентов мы можем отбирать в дальнейшем в качестве доноров. Но работников больницы мы не привлекаем к донорству, поскольку, несмотря на все средства индивидуальной защиты, они все находятся в зоне риска", - заметила Ольга Климович.

По ее словам, стать донором плазмы можно по истечении 30 дней с момента выздоровления и после полученного отрицательного результата на СOVID-19. Для этого потенциальный донор проходит целый комплекс исследований: развернутый общий и биохимический анализы крови, коагулограмму и электрокардиограмму, сдает мазок для обнаружения вируса генетическим методом (полимеразная цепная реакция - ПЦР). "Обязательно проводим исследования на наличие антител и все инфекции, которые могут предаваться через донорскую кровь, углубленно изучаем состояние любого потенциального донора, который переболел COVID-19", - подчеркнула главный трансфузиолог Минска.

За полтора месяца в клинике обработаны данные о более 600 потенциальных донорах, из них 300 пригласили на обследование. "Пока мы обследовали около 180 человек, потому что организм должен пройти период восстановления с момента выздоровления для выработки достаточного количества антител. На сегодняшний день к процедуре плазмафереза допущены 50 человек, а это 8% от общего числа обратившихся. Это обусловлено тем, что некоторые долго восстанавливаются, а также не у всех пациентов, к сожалению, вырабатываются антитела", - рассказала заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов в стационарных условиях Ольга Махина.

Как отмечают медики, процесс донации крови у переболевшего COVID-19 пациента ничем не отличается от этой же процедуры у обычных доноров. Это занимает в среднем 40-45 минут, за этот период проводится забор 600 мл плазмы.

Минчанка Наталья Руденко сдает плазму уже второй раз. Она проходит циклы интернатуры в различных лечебных учреждениях столицы и понимает важность такой помощи тем, кто еще сражается с COVID-19. Девушка заболела коронавирусом 6 апреля. В тот день у нее появилась температура и сильная слабость, пропали обоняние и вкус. Спустя три недели положительный результат теста оказался у ее беременной соседки по квартире. Как у контакта первого уровня инфекцию диагностировали и у Натальи.

"Неделю еще провела на больничном, а 26 апреля у меня уже были отрицательные результаты. Все это время видела в Instagram очень много объявлений о поиске доноров плазмы, решила, что могу помочь, поскольку читала и слышала про результативность такого метода лечения. Первый раз плазму сдала еще 20 мая. Спустя какое-то время мне позвонили и пригласили сделать это еще раз - и вот я здесь. Если позволит состояние здоровья, с радостью сделаю это снова", - делится Наталья. По ее словам, физическое состояние после донации никак не меняется, самочувствие хорошее. "Когда сдаешь цельную кровь, может и голова кружиться, и общее состояние быть немного слабым. А в этом случае все клетки крови центрифугируются и вместе с физраствором вливаются обратно", - пояснила донор.

Уже больше 10 лет кровь сдает Максим Николаев. За такой продолжительный период он уже получил статус почетного донора Беларуси. Коронавирус у него протекал практически в бессимптомной форме. "В поликлинике случайно обнаружили повышение температуры и поставили диагноз ОРВИ. Когда уже хотел закрывать больничный, позвонили с работы и попросили сдать тест на коронавирус, поскольку его обнаружили у коллеги. Оказалось, что у меня тоже положительный тест. Второй был уже отрицательный. В результате решил, что должен помочь и сдать плазму для тех, кто еще болеет. Я ведь, по сути, делаю это постоянно, поэтому даже особо не раздумывал. Рад помогать другим", - рассказал свою историю Максим.

По словам медиков, полученная от переболевших COVID-19 плазма в клинике не хранится. В течение часа ее подвергают вирусинактивации, то есть дополнительно обеззараживают, поскольку полученный материал не проходит карантин. После этого ее передают в экспедицию, где уже распределяют по заявкам лечащих врачей. Этажом ниже в Городском центре трансфузиологии продолжают забор крови и плазмы у других доноров, большинство из которых совершают донации уже далеко не в первый раз. Так, минчанка Валентина Демская, вдохновившись примером своей коллеги, начала сдавать кровь шесть лет назад и с тех пор делает это регулярно раз в три месяца. "Сегодня, например, мне позвонили и сообщили, что очень нуждаются в моей крови, так как она у меня редкой группы - четвертая отрицательная. На работе пошли навстречу, и я сразу же приехала. После каждой донации чувствую гордость и легкость. Стремлюсь стать почетным донором и верю, что у меня все получится", - выразила надежду женщина.

Первый раз в этот день стал донором крови 18-летний студент БГТУ Илья Дашкевич. "Захотелось сдать кровь, потому что одногруппники, соседи периодически сдают. Я не боюсь. Решил, что в условиях пандемии моя помощь точно не будет лишней. Сдал кровь на анализ, взял справку в студенческой поликлинике и сразу же приехал сюда. Если позволит здоровье, периодически буду сдавать кровь еще", - заметил молодой человек.

Всего за сегодняшний день в Городском центре трансфузиологии провели 139 донаций, впервые стали донорами 16 человек. Здесь заготовили 37 л крови, 31 л плазмы и 105 доз тромбоцитов.

Мария ШНА,

Фото Егора Павлющика,

БЕЛТА.-0-