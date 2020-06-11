ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 11 июня 2020
Минск Ясно +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:15 Вечеринка подростков в Минске закончилась стрельбой из пневматики по окнам соседей Происшествия
19:03 В Минске возле музтеатра на время переустройства контактной сети троллейбусы заменят автобусами Регионы
18:53 РЕПОРТАЖ: 600 мл за 40 минут: как переболевшие COVID-19 сдают плазму в 6-й горбольнице Минска Регионы
18:42 Министры и известные врачи безвозмездно сдадут кровь во время акции в Минске Общество
18:36 РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей Регионы
18:17 Устойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства" - Макей Политика
18:01 Отделение почты открылось в индустриальном парке "Великий камень" Общество
18:00 Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям - Макей Политика
17:58 "Беллегпром" планирует наращивать экспорт в страны Евросоюза Экономика
17:54 Кожевенно-обувная отрасль наиболее пострадала в период пандемии - Лугина Экономика
17:51 Беларусь предлагает создать в Минске региональную IT-школу "Восточного партнерства" Политика
17:51 Беларусь занимает 87-е место в рейтинге ФИФА Спорт
17:41 Закрытие школ на фоне пандемии может оставить миллионы детей безграмотными - глава МВФ В мире
17:37 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Си Цзиньпином Президент
17:30 Экспорт металлопродукции через БУТБ в январе-мае увеличился на 13% Экономика
17:28 Кочанова посетила "Нафтан" Регионы
17:13 Новый корпус онкодиспансера ввели в строй в Пинске Регионы
17:04 Глубокский опытный лесхоз поставил партию семян в Великобританию Регионы
16:55 Финляндия откроет границы для туристов из ближайших стран В мире
16:51 Главное в цитатах: Лукашенко о работе следователей, арендном жилье и второй волне коронавируса Президент
16:32 В БГУ объявлен набор в магистратуру Общество
16:25 В Гродненском районе на электроподстанции разрушилось здание Происшествия
16:17 Египет 1 июля возобновит международное авиасообщение и откроет некоторые курорты В мире
16:11 В Беларуси работают 1,9 тыс. школьных лагерей, круглосуточные откроются с 15 июня - Петришенко Общество
15:56 Трех минчан будут судить за хищение автозапчастей на Br12 тыс. Происшествия
15:53 Единственного в Японии детеныша барханного кота покажут публике в зоопарке Насу Калейдоскоп
15:53 Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми возрастает - МВД Общество
15:51 Продажи белорусских товаров онлайн выросли на 27% - Лугина Экономика
15:48 Цена нефти Brent упала ниже $40 В мире
15:46 Власти подготовят рекомендации по турпоездкам с учетом изменения ситуации с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
Регионы
11 июня 2020, 18:53

РЕПОРТАЖ: 600 мл за 40 минут: как переболевшие COVID-19 сдают плазму в 6-й горбольнице Минска

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей
РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

В прошлом году в Городском центре трансфузиологии УЗ "6-я городская клиническая больница" Минска кровь и ее компоненты сдали 9,8 тыс. доноров, за пять месяцев текущего года - уже почти 7 тыс. Полтора месяца назад здесь начали сдавать плазму переболевшие коронавирусной инфекцией. За этот период донорами в центре трансфузиологии стали более полусотни излечившихся от СOVID-19, причем некоторые из них сдали кровь уже не один раз. Корреспонденты БЕЛТА понаблюдали, как проходят донации, и пообщались с людьми, готовыми в любую минуту откликнуться и помочь другим.

В центре трансфузиологии поясняют, что и в нынешних условиях иммунная плазма - это никакое не ноу-хау: ее заготовкой в службе крови занимались достаточно давно. "При любой инфекции в организме вырабатывается иммунитет, поэтому можно использовать плазму переболевших для лечения инфицированных COVID-19. У нас давно возникла мысль собирать плазму тех, кто излечился от коронавируса. Но для того, чтобы правильно и грамотно ее заготавливать, нужно обращать внимание на титр антител. Для этого нужны специальные реагенты, - объяснила главный трансфузиолог Минска Ольга Климович. - Поэтому мы ждали, чтобы в стране появились лабораторные диагностические тесты. Работу начали, когда появился метод иммуноферментного анализа (ИФА), что позволило определить не только наличие антител, но и их концентрацию (титр)".

Прежде чем начать работать с плазмой переболевших коронавирусной инфекцией, в 6-й городской больнице провели контрольный скрининг образцов крови всех работников, чтобы изучить коллективный иммунитет, ведь среди медиков были и переболевшие COVID-19. Для этого использовали тесты, приобретенные спонсорами. После такого эксперимента трансфузиологи смогли сформировать представление, как работать с плазмой выздоровевших пациентов. "Наработали материал, чтобы понимать, каких пациентов мы можем отбирать в дальнейшем в качестве доноров. Но работников больницы мы не привлекаем к донорству, поскольку, несмотря на все средства индивидуальной защиты, они все находятся в зоне риска", - заметила Ольга Климович.

По ее словам, стать донором плазмы можно по истечении 30 дней с момента выздоровления и после полученного отрицательного результата на СOVID-19. Для этого потенциальный донор проходит целый комплекс исследований: развернутый общий и биохимический анализы крови, коагулограмму и электрокардиограмму, сдает мазок для обнаружения вируса генетическим методом (полимеразная цепная реакция - ПЦР). "Обязательно проводим исследования на наличие антител и все инфекции, которые могут предаваться через донорскую кровь, углубленно изучаем состояние любого потенциального донора, который переболел COVID-19", - подчеркнула главный трансфузиолог Минска.

За полтора месяца в клинике обработаны данные о более 600 потенциальных донорах, из них 300 пригласили на обследование. "Пока мы обследовали около 180 человек, потому что организм должен пройти период восстановления с момента выздоровления для выработки достаточного количества антител. На сегодняшний день к процедуре плазмафереза допущены 50 человек, а это 8% от общего числа обратившихся. Это обусловлено тем, что некоторые долго восстанавливаются, а также не у всех пациентов, к сожалению, вырабатываются антитела", - рассказала заведующая отделением заготовки крови и ее компонентов в стационарных условиях Ольга Махина.

Как отмечают медики, процесс донации крови у переболевшего COVID-19 пациента ничем не отличается от этой же процедуры у обычных доноров. Это занимает в среднем 40-45 минут, за этот период проводится забор 600 мл плазмы.

Минчанка Наталья Руденко сдает плазму уже второй раз. Она проходит циклы интернатуры в различных лечебных учреждениях столицы и понимает важность такой помощи тем, кто еще сражается с COVID-19. Девушка заболела коронавирусом 6 апреля. В тот день у нее появилась температура и сильная слабость, пропали обоняние и вкус. Спустя три недели положительный результат теста оказался у ее беременной соседки по квартире. Как у контакта первого уровня инфекцию диагностировали и у Натальи.

"Неделю еще провела на больничном, а 26 апреля у меня уже были отрицательные результаты. Все это время видела в Instagram очень много объявлений о поиске доноров плазмы, решила, что могу помочь, поскольку читала и слышала про результативность такого метода лечения. Первый раз плазму сдала еще 20 мая. Спустя какое-то время мне позвонили и пригласили сделать это еще раз - и вот я здесь. Если позволит состояние здоровья, с радостью сделаю это снова", - делится Наталья. По ее словам, физическое состояние после донации никак не меняется, самочувствие хорошее. "Когда сдаешь цельную кровь, может и голова кружиться, и общее состояние быть немного слабым. А в этом случае все клетки крови центрифугируются и вместе с физраствором вливаются обратно", - пояснила донор.

Уже больше 10 лет кровь сдает Максим Николаев. За такой продолжительный период он уже получил статус почетного донора Беларуси. Коронавирус у него протекал практически в бессимптомной форме. "В поликлинике случайно обнаружили повышение температуры и поставили диагноз ОРВИ. Когда уже хотел закрывать больничный, позвонили с работы и попросили сдать тест на коронавирус, поскольку его обнаружили у коллеги. Оказалось, что у меня тоже положительный тест. Второй был уже отрицательный. В результате решил, что должен помочь и сдать плазму для тех, кто еще болеет. Я ведь, по сути, делаю это постоянно, поэтому даже особо не раздумывал. Рад помогать другим", - рассказал свою историю Максим.

По словам медиков, полученная от переболевших COVID-19 плазма в клинике не хранится. В течение часа ее подвергают вирусинактивации, то есть дополнительно обеззараживают, поскольку полученный материал не проходит карантин. После этого ее передают в экспедицию, где уже распределяют по заявкам лечащих врачей. Этажом ниже в Городском центре трансфузиологии продолжают забор крови и плазмы у других доноров, большинство из которых совершают донации уже далеко не в первый раз. Так, минчанка Валентина Демская, вдохновившись примером своей коллеги, начала сдавать кровь шесть лет назад и с тех пор делает это регулярно раз в три месяца. "Сегодня, например, мне позвонили и сообщили, что очень нуждаются в моей крови, так как она у меня редкой группы - четвертая отрицательная. На работе пошли навстречу, и я сразу же приехала. После каждой донации чувствую гордость и легкость. Стремлюсь стать почетным донором и верю, что у меня все получится", - выразила надежду женщина.

Первый раз в этот день стал донором крови 18-летний студент БГТУ Илья Дашкевич. "Захотелось сдать кровь, потому что одногруппники, соседи периодически сдают. Я не боюсь. Решил, что в условиях пандемии моя помощь точно не будет лишней. Сдал кровь на анализ, взял справку в студенческой поликлинике и сразу же приехал сюда. Если позволит здоровье, периодически буду сдавать кровь еще", - заметил молодой человек.

Всего за сегодняшний день в Городском центре трансфузиологии провели 139 донаций, впервые стали донорами 16 человек. Здесь заготовили 37 л крови, 31 л плазмы и 105 доз тромбоцитов.

Мария ШНА,

Фото Егора Павлющика,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
больница здравоохранение медицина Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива В Минске возле музтеатра на время переустройства контактной сети троллейбусы заменят автобусами
РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей
Наталья Кочанова во время посещения предприятия Кочанова посетила "Нафтан"
Фото из архива Новый корпус онкодиспансера ввели в строй в Пинске
Семена ели. Фото из архива Глубокский опытный лесхоз поставил партию семян в Великобританию
Фото Могилевского горисполкома Новый арт-объект появился на Троицкой набережной в Могилеве
Главное
"Этому мы будем уделять самое серьезное внимание" - Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для бюджетников
Лукашенко обсудил с Караником готовность к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути
Кочанова посетила "Нафтан"
Под Минском презентовали крупный загородный жилой комплекс "Зеленая гавань"
Топ-новости
Главное в цитатах: Лукашенко о работе следователей, арендном жилье и второй волне коронавируса
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Си Цзиньпином
Сергеенко: правительство должно быть готово оперативно реагировать на возможные вызовы и риски
Головченко: первоочередная задача - избавить экономику от углеводородной зависимости
Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям - Макей
Правительство Беларуси предложило РФ снять ограничения на турпоездки
Жаркая погода сохранится в Беларуси 12 июня
Правительство прорабатывает повышение трудовых пенсий по возрасту
Минтруда открыло горячую линию по вопросам незаконного увольнения работников
РЕПОРТАЖ: 600 мл за 40 минут: как переболевшие COVID-19 сдают плазму в 6-й горбольнице Минска
Школа уделяет особое внимание формированию информационной культуры учащихся - эксперт
РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей
Приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования стартует 15 июня
Один из выходов со станции метро "Партизанская" будет закрыт до 14 июля
ПЦР-исследование на COVID-19 для выезда за границу проводится платно во всех регионах
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.