РЕПОРТАЖ: 77 лет назад: трагедия сожженного Шкленниково

День 27 сентября 1943 года в истории деревни Шкленниково Мядельского района навсегда останется трагической страницей. Ровно 77 лет назад деревню сожгли вместе со многими жителями. Невинные люди из лесного партизанского селения заживо сгорели в пламени карательной фашистской операции.

История этой трагедии передается из поколения в поколение. Каждый год в конце сентября о ней говорят на митинге-реквиеме у скромного обелиска, который установлен в центре Шкленниково. Этот год 75-летия Великой Победы не стал исключением.

Пришли местные жители, потомки погибших, ученики Сватковской школы, представители местной власти. Были и те, кто оказался свидетелем трагедии, - их уже совсем мало...

В этом году организовали выставку известного белорусского художника, уроженца Мядельщины Василия Шаранговича. В его работах также отразилась память о войне.

Я всматриваюсь в лица своих земляков, вновь и вновь переживающих мгновения тех событий. На обелиске увековечено и имя моего прадеда Адама Гришкевича, которого также зверски сожгли каратели. И боль по нему не утихает никогда...

На митинге-реквиеме звучит страшный рассказ о том дне. Его хронология восстановлена со слов очевидцев, из архивных документов.

27 сентября 1943 года был по-осеннему красивым и солнечным днем - праздником Воздвижения Креста Господня. Карательная операция началась утром. Людей согнали в дома и сожгли, сожгли всю деревушку. Пожар пылал долго, и зарево от него видели за несколько километров.

...На митинг всегда приходит Татьяна Михайловна Чернявская, коренная жительница Шкленниково, которая была трехлетней девочкой в 1943 году. Ее вместе с братом и мамой "пощадили" фашисты - угнали в Германию. Она больше по рассказам родных вспоминает то страшное время и те страдания. Через два года, в 1945-м, они вернулись после Победы домой, на руины деревни, долго жили впроголодь в землянке.

93-летняя Мария Малько тогда была 16-летней девушкой. Она и ее семья смогли в день трагедии убежать от немцев на болота, где долго скрывались, боясь выйти. Она хорошо помнит моего погибшего прадеда Адама, моих дедушку Володю и бабушку Фэлю. Они жили дружно, по-соседски, делились всем, что у кого было. Война все разрушила: судьбы людские, их дома, мирную жизнь.

Может быть, потому на этой земле особенно ценят мир, очень дорожат им. Генетически передается этот страх войны. Может быть, потому Татьяна Михайловна Чернявскся вдруг говорит: "Не хочу больше войны. И голосовала я за Лукашенко, потому что он войны не допустит. Он хорошо помнит историю".

На митинге выступил председатель Мядельского районного Совета депутатов Олег Боровко, который говорил об исторических уроках войны. Вспоминал лихолетье почетный гражданин Мядельского района, ветеран 91-летний Михаил Гордон.

Ученики Сватковской школы также постоянные гости на митинге-реквиеме. Я вижу, как внимательно и тревожно они слушают о тех трагических днях.

...Минута молчания. Возложение цветов. И встреча, организованная Мядельским райисполкомом, Сватковским сельсоветом, подходит к концу.

А местные и многие гости еще долго не расходятся. Говорят. Вспоминают. Каждый рассказывает о своих дедах, прадедах... В памяти коренных жителей всплывает еще один момент: в начальной школе в Шкленниково, которая также была сожжена фашистами, учился и наш земляк, известный белорусский поэт Максим Танк.

Солнечный осенний день на удивление красив и спокоен. И никто не хочет расходиться. Память о войне, о страданиях предков - это то, что их объединяет.

…И только липа, единственная оставшаяся в живых на пепелище огненной деревни Шкленниково, тихо качает ветвями на ветру.

Алина Гришкевич,

Фото автора,

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