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РЕПОРТАЖ: Адреналин и земля как на ладони - под Гомелем люди с ограниченными возможностями прыгнули с парашютом

Регионы 13.07.2019 | 17:24

Пока сонный Гомель сладко потягивался в рассветных лучах субботнего утра, члены областного общественного объединения "Инвалиды-спинальники" уже были на аэродроме Зябровка. Для четверых из них 13 июля стал днем воплощения еще одной мечты. Той, приблизиться к исполнению которой многие так и не решаются в течение всей жизни, - прыжок с парашютом. За полетами наяву (и все еще с мечтою в сердце) наблюдали корреспонденты БЕЛТА.

В аэроклубе, несмотря на ранний час, готовятся к полетам - парашютисты, дельтапланеристы, парапланеристы.

Колясочников встречают опытные инструкторы - Павел Новицкий и Сергей Климанский, которые будут прыгать с новичками в тандеме.

После медосмотра и заполнения необходимых документов начинается инструктаж. Специалисты объясняют колясочникам, что и в какой момент необходимо будет выполнить, обучают на макете подвесной системы, отрабатывают определенные движения.

Председатель областного общественного объединения Геннадий Золотарев делится, что идею прыжков с парашютом вынашивали долгое время. Однако сдерживающих факторов было несколько. "Например, нужны были деньги для прыжков, - поясняет он. - Осуществить задуманное помогла реализация инициативы "От здоровья каждого к здоровому обществу" проекта "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД). Проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси. Идею поддержали и в облисполкоме".

Свои первые прыжки с парашютом колясочники решили посвятить 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Мы патриоты, и своим поступком хотим отдать дань памяти тем людям, которые положили свои жизни на алтарь Отечества, тем, кто после войны восстанавливал разрушенное, тем, кто дал нам возможность сегодня жить в свободной и независимой стране", - говорит Геннадий Золотарев.

Собеседник отмечает, что акцию приходилось переносить несколько раз - из-за ветров и дождей.

Вот еще и вчера были сомнения по поводу погодных условий, но день выдался отличным: на небе ни тучки, практически полный штиль.

В числе первых в полет вызывается отправиться Светлана Юхалко. Ранее она занималась спортивными танцами на коляске, была даже чемпионкой республики, сейчас участвует в соревнованиях в бочче, играет в настольный теннис и т.д. Перед первым в своей жизни прыжком девушка рассказывает, что мечтала об этом давно, и когда появилась возможность, с радость решила попробовать себя, прочувствовать внутреннее преодоление, посмотреть на наш мир сверху.

"Вы меня спросите, боюсь я или нет, отвечу: да, боюсь. Неизвестность всегда пугает, но желание преодолеть боязнь, интерес к новому гораздо сильнее. В минуты перед прыжком живу в предвкушении адреналина, драйва, эйфории", - не скрывает эмоций Светлана.

На шаг ближе к мечте и Игорь Закревский. Семь лет назад он парил на дельтаплане. Вспоминает, что впечатления тогда получил невероятные. И решил обязательно еще раз вернуться к полетам в небе. В этом раз уже с парашютом.

Интересуюсь у специалистов, есть ли какие-то суеверия перед прыжками, может быть, ритуалы. "Главное - четко следовать инструкции, тогда все будет хорошо и без проблем", - отвечают профессионалы.

Звучит команда, и новички, и те, число прыжков которых исчисляется десятками, а то и сотнями, отправляются в Ан-2. Самолет поднимается. Спустя мгновения для стоящих на земле он не больше стрекозы. Наблюдая за кругами самолета в высоте, некоторые пытаются предположить, что происходит на борту. "А если передумают? А если испугаются?" - сыплют волнениями держащие кулачки за тех, кто в небе.

В синеве появляются первые парашютисты. "Это еще одиночники", - объясняют специалисты. Через несколько минут снова раскрываются разноцветные купола. "Вот это точно наши!" - группа поддержки пытается угадать под парящими парашютами Светлану и Игоря. "Они как точки - не распознать. Да и криков не слышно", - не справляются друзья с задачей. Минута, вторая, третья. Точки становятся отчетливее, в летящих силуэтах легко уже узнаются и Игорь, и Светлана со своими тандем-инструкторами.

Группа поддержки устремляется к месту их приземления. Широкая улыбка на лице Светланы и поднятый высоко вверх большой палец лучше всяких слов передают неподдельное счастье начинающей парашютистки.

"Это настоящий драйв! Просто супер!" - переводит дыхание девушка. Говорит, что самый страшный момент - это непосредственно шаг из самолета, когда в свободном падении видишь землю. А самые яркие эмоции - в минуты, когда управляешь парашютом, паришь над просторами. "Истинное наслаждение. Прыгнула бы еще раз. Это точно!" - заключает она.

"Светлана все правильно выполнила в полете. Все супер, все классно! Не было никакого дискомфорта", - подводит итог Сергей Климанский и показывает итоговые цифры прыжка на приборе. Высота 2,6 км, прыжок длился 284 секунды, из них 32 - в свободном падении со скоростью почти 190 км/ч.

Словами "великолепно", "потрясающе" описывает свои первые эмоции после приземления и Игорь Закревский. "Это превзошло все мои ожидания", - дает оценку он.

Воодушевись впечатлениями от полетов приятелей, на второй круг с инструкторами отправляются Светлана Тимошенко и Юрий Никифоров. Они признаются, что небо их манило давно, к тому же прыжки - это отличная возможность не просто почувствовать драйв, но и оценить свои силы, потенциал. И если на земле у новичков и были какие-то переживания, то небо их перечеркнуло, подарив настоящий восторг и еще одну яркую страницу жизни.

Наблюдая за полетами, Геннадий Золотарев рассказывает, что многие члены объединения ведут активный образ жизни и готовы с радостью поддержать будь то авторалли, сплав на байдарках или заезд на квадроциклах. "Человеку, который оказался в коляске, очень важно, чтобы он научился самостоятельно преодолевать пространства, избавился от комплексов, а спорт и физическая культура - это самый короткий путь реабилитации и адаптации, - убежден он. - Сегодняшней акцией мы по принципу "Делай с нами. Делай, как мы. Делай лучше нас" хотели показать всем людям, что здоровый образ жизни открывает новые границы и возможности, помогает стать уверенными и самодостаточными".

Тамара СУБОТКО,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Гомельская область, инвалиды, репортаж
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