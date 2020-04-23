РЕПОРТАЖ: Агроусадьбы, фермеры-сыровары и ремесленники - как развивается пострадавший от аварии на ЧАЭС район

Славгородский район Могилевской области - один из самых пострадавших районов региона после аварии на Чернобыльской АЭС. Около 15 деревень прекратили свое существование после переселения людей в другие населенные пункты. В преддверии годовщины чернобыльской трагедии корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, как развивается район сейчас.

До аварии на ЧАЭС население Славгорода было около 24 тыс. человек. Сейчас - около 13 тыс. Славгородский район входит в государственную программу по поддержке юго-восточных районов Могилевской области.

Знакомство с жизнью района начали с сельского хозяйства - одного из основных направлений деятельности. В этом году под зерновые культуры отведено более 26 тыс. га, под ранние яровые - свыше 4,5 тыс. га. В районе 10 сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на выращивании зернобобовых и бобовых культур, разведении молочного скота, также строятся свинофермы.

Мы посетили одну из новых свиноферм в районе деревни Перегон - сельскохозяйственный филиал "СлавАгро" Могилевского мясокомбината. "Ее строительство началось в 2017 году. Рассчитана она на 24 тыс. голов в год. В прошлом месяце сюда уже завезли половину поголовья, в том числе из Испании и Великобритании. По словам директора комплекса Юрия Тимощенко, это современный комплекс полного цикла - помимо самой фермы, здесь построен и комбикормовый участок для производства кормов.

Появление такого комплекса стало важным событием для района. "Мы создаем новые рабочие места, сейчас их около 50. Для жителей ближайших агрогородков и деревень - это необходимо. В планах построить зерносушилку. Это также позволит увеличить численность сотрудников. Когда выйдем на полную мощность комплекса, здесь будут трудиться около 100 человек. При необходимости проводим обучение наших специалистов", - отмечает директор филиала.

Сельское хозяйство в районе развивают не только крупные государственные предприятия. Популярны здесь и фермерские хозяйства - всего их 8. Они выращивают грибы, картофель, овощи, яблоки, ягоды и другое. Мы отправились в гости к фермеру Владимиру Акулову в поселок Гайшин. Фермерством мужчина занимается уже более 11 лет.

"Я родом из Славгорода. Отучился там в училище на тракториста. Работал в строительстве, торговле, какое-то время занимался предпринимательской деятельностью, но все было не то. Оставил квартиру в Славгороде детям и переехал в деревню. Так в 2008 году я стал заниматься фермерством, - рассказывает Владимир Акулов. - Сразу у меня было 80 га, а сейчас добавилось еще 120. Здесь я выращиваю картофель, травы, черную смородину. В этом году посадили зерновые. Еще есть большой яблоневый сад".

В сезон Владимир нанимает работников, чтобы помогали собирать урожай. Например, в прошлом году со своего участка собрал 25 т только одной черной смородины.

Владимир Акулов подчеркивает, что сельское хозяйство - сложная и кропотливая работа, и чтобы добиться хорошего и качественного урожая, в поле нужно проводить все свое время. "Работа тяжелая, но без нее уже не могу. Да и не вижу себя никем другим", - делится фермер.

Всего у населения в Славгородском районе почти 300 голов крупного рогатого скота, развивается овцеводство, некоторые держат коз и кроликов. Один из брендов района - сыроварение. Сейчас сыр варят 40 домашних хозяйств. Сыровары объединились в сельскохозяйственную кооперацию, участвуют в разнообразных ярмарках не только в регионе, но и по всей республике.

После деревни Гайшин отправляемся в агрогородок Ржавка - познакомиться с агроусадьбой "Пчелиное царство".

"Агротуризм - одна из визитных карточек района. Сейчас в Славгородском районе есть 14 агроусадеб: тематические, экскурсионные. Каждая по-своему необычна. Здесь можно покататься на байдарках, познакомится с основами пчеловодства, научится варить сыр и попробовать блюда традиционной белорусской кухни, - рассказывает заместитель председателя Славгородского райисполкома Елена Шевцова. - В районе был реализован трехгодичный проект "От истоков к развитию" от ПРООН, направленный на развитие туризма. Приятно отметить, что жители были инициативными и креативными".

В "Пчелином царстве" с песнями и угощениями нас встречают Галина и Алексей Ермаковы. На территории их усадьбы расположился целый музей пчеловодства, где для нас провели небольшую экскурсию.

"Над идеей агроусадьбы мы долго не думали - мой муж пчеловод в пятом поколении. О пчелах он точно знает все, а я у него понемногу учусь, - рассказывает Галина Ермакова. - Мы стали участниками проекта "От истоков к развитию", получили поддержку. И вот уже три года радуем своих гостей".

Агроусадьба в Ржавке - экскурсионная. Здесь гостям рассказывают про то, как устроены ульи и жизнь в них, как заботиться о пчелах и как отличить один вид меда от другого. Здесь также проводят мастер-классы по созданию свечей из пчелиного воска, учат откачивать мед. После активностей гостей ждет дегустация меда.

"У нас продуманы сценарии и для детей, и для взрослых, чтобы всем было интересно. Приезжают туристы из России, Германии, из Италии была целая делегация. Гостям очень нравится. Особенно их впечатляет комната апитерапии: 15 минут здесь хватает, чтобы восстановить силы. Полезно для тех, у кого есть проблемы со сном", - рассказывает Галина Ермакова.

В агроусадьбе есть демонстрационная белорусская хатка, где посетителям устаивают настоящее путешествие в прошлое: не только рассказывают про белорусские традиции, но и проводят интерактивный квест.

"По образованию я психолог. Но в маленьком городке было тяжело найти работу, поэтому ушла в туризм. Мое образование помогает и в общении, и в составлении программ, - делится хозяйка. - Мы стараемся развиваться, ищем что-то новое. У нас здесь так хорошо, что никогда не рассматривали вариант с переездом. Здесь красивая природа, отзывчивые люди, наш дом и маленький, но очень интересный бизнес. Зачем переезжать, когда ты здесь счастлив".

Продегустировав мед и познакомившись с жизнью пчел, мы вернулись в Славгород, чтобы посетить еще одну агроусадьбу - "Мир цветов". Большой и современный дом разместился в частном секторе. Нас встретили Наталья Шендерова и ее дочь Алина. Их агроусадьба - семейное дело.

"Я много лет занимаюсь цветами, в Славгороде есть свой цветочный магазин с одноименным названием. Потому тематика для нашей агроусадьбы была очевидна", - рассказывает Наталья Шендерова.

Цветочные мотивы играют ключевую роль и в оформлении дома - каждая гостевая комната оформлена в соответствии с определенным цветком. Большие клумбы разбиты на улице.

"Мы предлагаем нашим гостям комфортный отдых вдали от городского шума. Весь дом построен из экологически чистых материалов. У нас есть небольшой банкетный зал и красивая терраса. Можно отведать блюда традиционной белорусской кухни от профессиональных поваров", - рассказывает хозяйка.

Известна Славгородская земля и своими ремесленниками. В районном Доме ремесел нас встретили его сотрудницы в традиционных костюмах.

"Наши ремесленники занимаются очень многими видами творчества: мыловарение, изделия из глины, соломки и шерсти. Стараемся поддерживать и традиционные виды, одно из которых маляванки. Мастера рисуют на ткани достопримечательности района и города, - рассказывает заведующая Домом ремесел Наталья Куприянцева. - Все ремесленники друг друга знают, делятся опытом. Мы тут как большая творческая семья".

Заведующая показала небольшой ткацкий станок. На нем учатся ткать дети и подростки, к тому же он мобильный - его берут на выставки и ярмарки и учат всех желающих ткацкому мастерству.

В Славгородском районе есть самые настоящие туристические жемчужины - Голубая криница и комплекс в агрогородке Лесная.

Первое, что видят туристы на въезде в Лесную, - каменный храм, он был открыт в 1912 году. Внешний вид церкви больше напоминает башню - если присмотреться, даже можно увидеть бойницы. Чуть дальше от церкви стоит памятник с бронзовым орлом. Здесь же разместился музей, где экскурсоводы расскажут богатую историю Лесной. А в клубе, который находится напротив, у туристов есть возможность приобрести сувениры славгородских мастеров.

"Лесная - один из центров притяжения туристов, в сезон сюда приезжает много иностранцев - для них это особое место. Славгородская земля имеет богатую историю и очень здорово, что она вызывает интерес. Здесь создана необходимая инфраструктура для полезного и интересного отдыха", - рассказывает Елена Шевцова.

На Голубой кринице сейчас идет ремонт - занимаются благоустройством территории к новому сезону. В деревне Старая Каменка появится центр сельского предпринимательства, который поможет содействию самозанятости населения. А новом микрорайоне Славгорода откроют детский садик на 75 мест. В городе разработан проект по развитию левобережья Сожа, где планируют большой парк для пеших и велосипедных прогулок. В ближайшее время закончатся работы на мосту через Сож - он соединит Славгородский и Краснопольский районы, обеспечив между ними бесперебойное транспортное сообщение.

"У нас маленький город, но приятно отметить, что здесь очень инициативные граждане. Они настроены на то, чтобы развивать свою малую родину. Благодаря поддержке государства у жителей есть возможность найти себе прибыльное дело на месте, - поделилась заместитель председателя райисполкома. - Открытие новых производств, магазинов, строительство нового детского сада и моста через Сож - все это делается для комфортной жизни людей. В ответ они тоже стараются поддерживать Славгородский район своими идеями и инициативами".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-