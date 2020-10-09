РЕПОРТАЖ: Арт-кафе в Быхове - территория творчества, добра и инклюзии

"Творчество, доступное каждому". С таким девизом в городе Быхове Могилевской области работает необычное арт-кафе. Здесь в меню не найти привычных десертов, салатов и горячих блюд. Тут гости получают возможность общаться и найти себе хобби по вкусу и умениям. Постоянные посетители территории творчества - люди с ограниченными физическими возможностями. Корреспондент БЕЛТА отправилась в Быхов, чтобы узнать, что такое здешнее арт-кафе и как работает терапия творчества.

Творческий центр в Быхове располагается в одноэтажном здании по улице Куйбышева - здесь размещается отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов районного центра социального обслуживания населения. Именно это отделение и стало площадкой для создания арт-кафе.

"Главная идея нашей инициативы - дать каждому человеку возможность заниматься творчеством. Если у здоровых людей есть возможность выбирать из большого списка разнообразных кружков, то у людей с ослабленными физическими способностями такого большого выбора нет. Мы решили это исправить", - рассказала заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Быховского районного центра социального обслуживания населения Надежда Яковлева.

За несколько первых месяцев работы арт-кафе вызвало интерес не только у людей с ослабленным здоровьем, но и активных жителей города. "Когда мы все начинали, было немного страшно. Потому что опыта организации таких пространств ни у кого не было. Нам очень помогли женская инициатива "Пралеска" из Могилева и ее руководитель Надежда Соловьева. И вот так совместными усилиями, благодаря помощи окружающих у нас все получилось", - улыбаясь, рассказала Надежда Яковлева.

Для того, чтобы у всех была возможность попробовать себя в творчестве, организаторы арт-площадки предлагают посетителям разнообразные направления для занятий: валяние из шерсти, скрапбукинг, картины по номерам, алмазные и обычные вышивки и многое другое.

"Мы закупили такие наборы потому, что с ними легко работать - есть инструкции, картинки, как это должно выглядеть в конце. Для нас важно, чтобы занятия творчеством не доставляли людям неудобств, а помогали расслабиться и насладиться процессом создания чего-то красивого", - отметила Надежда Яковлева.

Корреспондент БЕЛТА стала свидетелем встречи женщин в арт-кафе, которые собрались, чтобы рисовать, вышивать и общаться. "Все мы для себя открыли что-то новое. Я вот впервые в жизни пробую валять из шерсти, должна получиться картинка с совятами, - рассказала одна из постоянных посетительниц Оксана Лапунова. - Я хожу сюда с самого открытия кафе, и мне очень нравится. Важно, что здесь мы не только находим себе хобби по вкусу, но и общаемся друг с другом. Это позволяет отвлечься от разных проблем, отдохнуть душой и зарядиться хорошим настроением".

Во время бесед женщины не отрываются от своих поделок и картин. "Мне по душе пришлась вышивка. Пробую ее разные виды и стили. Для меня это не просто занятие творчеством и способ расслабиться. У меня есть проблемы с рукой, а вышивание дает необходимую нагрузку, позволяет разрабатывать ее. Так что я здесь не только красивые картинки делаю, но и о здоровье забочусь", - поделилась Ольга Климантович.

Наталья Дынькова решила попробовать себя в рисовании. Сейчас она работает над большой картиной по номерам. "Решила стать художником, - смеется женщина. - Оказалось, процесс не из простых, но мне нравится. Дома как-то сын посмотрел на мое творчество и сказал, что себе тоже такую заготовку купит - хороший антистресс".

Женщины в арт-кафе уверены, что ни возраст, ни диагнозы - не помеха для творчества. "Нет таких людей, которые совсем ничего не умеют. Просто чтобы это определить, нужно пробовать себя в разных направлениях. У нас есть девушки, которым очень нравятся алмазные вышивки. У меня с ними совсем не сложилось, а вот с картинами по номерам я отдыхаю. И чтобы найти это хобби, мне понадобилось время и круг единомышленников. Ведь всегда проще начинать что-то новое рядом с теми, кто поддержит и поможет", - поделилась заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Наталья Казановская.

В арт-кафе проводят разнообразные тренинги, психологические тесты, встречи с интересными людьми и праздники. "Для нас важно, чтобы люди с ослабленными физическими возможностями не оставались один на один со своими проблемами. Здесь у них есть возможность пообщаться, найти друзей, хобби, лучше узнать себя. И невероятно приятно и здорово, когда раз за разом люди к нам возвращаются и говорят, что с нетерпением ждали встречи. Пожалуй, это и есть самая высокая и важная оценка нашей работы", - подчеркнула Надежда Яковлева.

Как заметила заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН Светлана Атрошкова, в успехе арт-кафе никто не сомневался. "Наше отделение, на базе которого работает арт-кафе, пропитано творчеством. У нас есть и швейная мастерская, и художественные коллективы. Здесь мы учим шить, вышивать, вязать крючком и спицами. Есть специалист, который помогает пожилым людям осваивать компьютерную грамотность. Люди с ограниченными возможностями тоже учатся здесь пользоваться компьютером - осваивают интернет, получают базовый набор умений", - рассказала Светлана Атрошкова.

Сейчас в отделении дневного пребывания числятся 52 человека. Половина из них - пожилые люди. "У нас много идей и планов. И, что самое главное, много тех, кто поддерживает наши начинания. Как среди посетителей, так и представителей общественности, - отметила Светлана Атрошкова. - И самая лучшая оценка нашей деятельности - счастливые лица тех, кто посещает арт-кафе и наше отделение. Ведь страшно, когда человек остается один со своими проблемами. А здесь у нас очень большая и дружная семья".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-