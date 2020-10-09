РЕПОРТАЖ: Арт-кафе в Быхове - территория творчества, добра и инклюзии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 октября 2020
Минск Малооблачно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:12 В Чашникском районе два пастуха угнали трактор Происшествия
16:06 ГАИ предложила меры к снижению аварийности внутри МКАД-2 Регионы
16:04 В ООН напомнили сторонам конфликта в Нагорном Карабахе о соблюдении гуманитарного права В мире
16:01 Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост построили в Португалии В мире
15:50 В Брестской области за сутки в двух авариях пострадали мотоциклист и скутерист Происшествия
15:47 В Бишкеке обстреляли автомобиль экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева В мире
15:47 Беларусь в январе-августе снизила экспорт товаров и услуг на 16,2% до $22,9 млрд Экономика
15:37 ФПБ держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги - Орда Общество
15:34 МАРТ установил коэффициенты к тарифам на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию Экономика
15:31 В ЕЭК констатируют увеличение поступлений в бюджеты стран ЕАЭС от ввозных таможенных пошлин Экономика
15:29 Члены Совета Республики присоединяются к мониторингу ценообразования Общество
15:28 Страны ЕАЭС намерены расширить инструменты поддержки экспорта совместной продукции Экономика
15:28 ЕАЭС может стать торговым хабом между Европой и Азией - премьер Казахстана В мире
15:13 Евразийский межправсовет обсудил формирование в кратчайшие сроки условий возобновления транспортного сообщения Экономика
15:09 Гомельские таможенники обнаружили марихуану и метамфетамин у украинского дальнобойщика Происшествия
15:09 Счета по новой программе "Семейный капитал" открыли более 7,5 тыс. многодетных семей Общество
14:56 Лавров: ответственные члены ЕС против сжигания мостов в отношениях с Беларусью Политика
14:52 РЕПОРТАЖ: Арт-кафе в Быхове - территория творчества, добра и инклюзии Регионы
14:49 Мусоровоз задавил грузчика в Барановичском районе Происшествия
14:48 На центральной площади Бишкека произошло столкновение митингующих В мире
14:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 76 543 пациента с COVID-19 Общество
14:39 Оман с 11 октября вводит комендантский час из-за COVID-19 В мире
14:39 КГК изучает мнение минчан о качестве оказания транспортных услуг в столице Регионы
14:38 Лукашенко рассказал новые подробности о выезде Тихановской в Литву Президент
14:32 В ЕАЭС в этом году устранено 9 барьеров на внутреннем рынке Экономика
14:29 Борисовчанин дал банковскую карту знакомому и лишился денег Происшествия
14:26 В ЕАЭС в 2021 году прогнозируется почти полная самообеспеченность сельхозпродукцией, за исключением фруктов Экономика
14:26 В стратегии евразийской интеграции до 2025 года осталось пять несогласованных вопросов - Мясникович Экономика
14:18 "Деструктивность этого движения налицо" - Лукашенко рассказал о новой тактике уличных протестов Президент
14:17 Популяцию болотной черепахи восстанавливают в заказнике "Брестский" Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
09 октября 2020, 14:52

РЕПОРТАЖ: Арт-кафе в Быхове - территория творчества, добра и инклюзии

Новости темы "Репортаж БЕЛТА"
РЕПОРТАЖ о том, как школьники провели один день с министром Костевич
РЕПОРТАЖ: Кошкин дом, где учат доброте, красоте и терпению

"Творчество, доступное каждому". С таким девизом в городе Быхове Могилевской области работает необычное арт-кафе. Здесь в меню не найти привычных десертов, салатов и горячих блюд. Тут гости получают возможность общаться и найти себе хобби по вкусу и умениям. Постоянные посетители территории творчества - люди с ограниченными физическими возможностями. Корреспондент БЕЛТА отправилась в Быхов, чтобы узнать, что такое здешнее арт-кафе и как работает терапия творчества.

Творческий центр в Быхове располагается в одноэтажном здании по улице Куйбышева - здесь размещается отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов районного центра социального обслуживания населения. Именно это отделение и стало площадкой для создания арт-кафе.

"Главная идея нашей инициативы - дать каждому человеку возможность заниматься творчеством. Если у здоровых людей есть возможность выбирать из большого списка разнообразных кружков, то у людей с ослабленными физическими способностями такого большого выбора нет. Мы решили это исправить", - рассказала заведующий отделением социальной адаптации и реабилитации Быховского районного центра социального обслуживания населения Надежда Яковлева.

За несколько первых месяцев работы арт-кафе вызвало интерес не только у людей с ослабленным здоровьем, но и активных жителей города. "Когда мы все начинали, было немного страшно. Потому что опыта организации таких пространств ни у кого не было. Нам очень помогли женская инициатива "Пралеска" из Могилева и ее руководитель Надежда Соловьева. И вот так совместными усилиями, благодаря помощи окружающих у нас все получилось", - улыбаясь, рассказала Надежда Яковлева.

Для того, чтобы у всех была возможность попробовать себя в творчестве, организаторы арт-площадки предлагают посетителям разнообразные направления для занятий: валяние из шерсти, скрапбукинг, картины по номерам, алмазные и обычные вышивки и многое другое.

"Мы закупили такие наборы потому, что с ними легко работать - есть инструкции, картинки, как это должно выглядеть в конце. Для нас важно, чтобы занятия творчеством не доставляли людям неудобств, а помогали расслабиться и насладиться процессом создания чего-то красивого", - отметила Надежда Яковлева.

Корреспондент БЕЛТА стала свидетелем встречи женщин в арт-кафе, которые собрались, чтобы рисовать, вышивать и общаться. "Все мы для себя открыли что-то новое. Я вот впервые в жизни пробую валять из шерсти, должна получиться картинка с совятами, - рассказала одна из постоянных посетительниц Оксана Лапунова. - Я хожу сюда с самого открытия кафе, и мне очень нравится. Важно, что здесь мы не только находим себе хобби по вкусу, но и общаемся друг с другом. Это позволяет отвлечься от разных проблем, отдохнуть душой и зарядиться хорошим настроением".

Во время бесед женщины не отрываются от своих поделок и картин. "Мне по душе пришлась вышивка. Пробую ее разные виды и стили. Для меня это не просто занятие творчеством и способ расслабиться. У меня есть проблемы с рукой, а вышивание дает необходимую нагрузку, позволяет разрабатывать ее. Так что я здесь не только красивые картинки делаю, но и о здоровье забочусь", - поделилась Ольга Климантович.

Наталья Дынькова решила попробовать себя в рисовании. Сейчас она работает над большой картиной по номерам. "Решила стать художником, - смеется женщина. - Оказалось, процесс не из простых, но мне нравится. Дома как-то сын посмотрел на мое творчество и сказал, что себе тоже такую заготовку купит - хороший антистресс".

Женщины в арт-кафе уверены, что ни возраст, ни диагнозы - не помеха для творчества. "Нет таких людей, которые совсем ничего не умеют. Просто чтобы это определить, нужно пробовать себя в разных направлениях. У нас есть девушки, которым очень нравятся алмазные вышивки. У меня с ними совсем не сложилось, а вот с картинами по номерам я отдыхаю. И чтобы найти это хобби, мне понадобилось время и круг единомышленников. Ведь всегда проще начинать что-то новое рядом с теми, кто поддержит и поможет", - поделилась заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Наталья Казановская.

В арт-кафе проводят разнообразные тренинги, психологические тесты, встречи с интересными людьми и праздники. "Для нас важно, чтобы люди с ослабленными физическими возможностями не оставались один на один со своими проблемами. Здесь у них есть возможность пообщаться, найти друзей, хобби, лучше узнать себя. И невероятно приятно и здорово, когда раз за разом люди к нам возвращаются и говорят, что с нетерпением ждали встречи. Пожалуй, это и есть самая высокая и важная оценка нашей работы", - подчеркнула Надежда Яковлева.

Как заметила заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов РЦСОН Светлана Атрошкова, в успехе арт-кафе никто не сомневался. "Наше отделение, на базе которого работает арт-кафе, пропитано творчеством. У нас есть и швейная мастерская, и художественные коллективы. Здесь мы учим шить, вышивать, вязать крючком и спицами. Есть специалист, который помогает пожилым людям осваивать компьютерную грамотность. Люди с ограниченными возможностями тоже учатся здесь пользоваться компьютером - осваивают интернет, получают базовый набор умений", - рассказала Светлана Атрошкова.

Сейчас в отделении дневного пребывания числятся 52 человека. Половина из них - пожилые люди. "У нас много идей и планов. И, что самое главное, много тех, кто поддерживает наши начинания. Как среди посетителей, так и представителей общественности, - отметила Светлана Атрошкова. - И самая лучшая оценка нашей деятельности - счастливые лица тех, кто посещает арт-кафе и наше отделение. Ведь страшно, когда человек остается один со своими проблемами. А здесь у нас очень большая и дружная семья".

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото автора,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Быхов Могилевская область репортаж фоторепортаж
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома ГАИ предложила меры к снижению аварийности внутри МКАД-2
Фото из архива КГК изучает мнение минчан о качестве оказания транспортных услуг в столице
Фото brestcity.com Популяцию болотной черепахи восстанавливают в заказнике "Брестский"
Александр Шумилин. Фото из архива В Пинске организуют производство высокотехнологичных многоступенчатых насосов
Во время форума Создание Дома молодежи в Витебске обсудили во время открытого диалога БРСМ
Фото из архива В Смолевичах для минчан планируют построить 2,2 тыс. квартир
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа
Лукашенко: к работе над поправками в Конституцию нужно привлечь все созидательные силы общества
Первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС должен быть завершен в 2020 году - Головченко
"В душе были румба и ламбада!" Девушка сделала покупку в "Е-доставке" и выиграла квартиру в центре Минска!
Топ-новости
Лукашенко о второй волне коронавируса: общество должно осознавать свою ответственность
"Деструктивность этого движения налицо" - Лукашенко рассказал о новой тактике уличных протестов
Отношения Беларуси и России динамично развиваются - Головченко
Правительство скорректировало план развития электроэнергетики до 2025 года с учетом ввода БелАЭС
ФОТОФАКТ: Стартовал минский областной молодежный форум "Беларусь - это мы"
Учение миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" начнется 12 октября в Витебской области
Члены Совета Республики присоединяются к мониторингу ценообразования
Туман и до +19°С ожидается в Беларуси 10 октября
В Минске установлены нормы потребления коммунальных услуг для предоставления льгот
МАРТ установил коэффициенты к тарифам на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию
Предприятия "Беллегпрома" реализуют 4 проекта за счет инвестиционного фонда концерна
Температура воздуха в Беларуси 8 октября была на 3-7 градусов выше нормы
В Беларуси выздоровели и выписаны 76 543 пациента с COVID-19
Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались
РЕПОРТАЖ: Арт-кафе в Быхове - территория творчества, добра и инклюзии
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.