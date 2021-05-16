РЕПОРТАЖ: Автокроссмен из Витебска продолжает спортивные традиции отца и радеет за будущее автогонок

Рев моторов, драйв, взрыв адреналина, ликующие зрители, восхищение мужеством отчаянных парней - это неотъемлемые составляющие любых автогонок. Когда болельщики жаждут зрелищ, а водители нервничают на старте, никто не задумывается о прочих слагаемых лихого спорта. Да и сами гонщики забывают о бессонных ночах, проведенных над своими "ласточками" в попытке сделать из них непобедимых "ястребов". Что стоит за каждым взлетом и падением четырехколесного стального дракона, издающего победный рык на финише, накануне старта автосезона корреспонденту БЕЛТА рассказал витебский гонщик, дважды вице-чемпион Беларуси по автокроссу и продолжатель семейной спортивной традиции Александр Латышев.

Прежде всего витебский гонщик рассказал, что готовой машины для автокросса не существует. Все приходится собирать по частям - строить, говоря языком автогонщиков. За основу, как правило, берется ВАЗ-2108, Volgswagen Golf-2 и другие марки. В классе Д-2, где сражаются более мощные машины, разрешается использовать автомобили, построенные на монокаркасе, и гонщик сам выбирает авто по своему вкусу и бюджету. Обычно это переднеприводные машины российского автопрома, так как для них легче и дешевле найти запчасти.

Кузов должен быть с омологированным каркасом безопасности. При столкновении с другой машиной или при перевороте автомобиля он предотвращает деформирование кузова и спасает автогонщика от серьезных травм. Служит такой каркас обычно 10 лет. Нужна и спортивная резина, тоже желательно омологированная, но тут, что называется, все зависит от личного капитала.

Когда все запчасти подобраны, начинается гоночный автострой. В свободное от работы и семейных обязанностей время водители своими руками перебирают все по винтику, смазывают, прикручивают, закрепляют, припаивают, а потом еще и протестировать не забывают. Нередко работы заканчиваются, когда дедлайн дышит в затылок - прямо накануне гонок.

Перед стартом все проходят тщательный медосмотр. Алкотестер, давление, температура, воля к победе - все должно быть в пределах нормы за исключением последнего показателя, который обязан зашкаливать. Экипировка водителя немногим уступает костюму космонавта. Гонщику нужно иметь специальные комбинезон, шлем, обувь, перчатки. Иногда можно слегка сэкономить и приобрести костюм, предназначенный для картинга, и нательное белье попроще. Срок эксплуатации одежды автогонщика - не более 5 лет. В среднем на закупку костюма для водителя уходит минимум $1 тыс. На зарубежных гонках обязательным требованием выступает наличие омологированных комбинезонов, подшлемников, перчаток - из огнеупорных материалов. Это в разы повышает стоимость боевого автокомплекта, но зато спортсмен чувствует себя в еще большей безопасности.

Впрочем, для гонщика один из самых волнующих моментов - старт. "Каждый раз, садясь за руль, переживаю: как справлюсь, как машина себя поведет. Техника работает на максимуме от старта до финиша, и каждый раз ловлю себя на мысли, что предел прочности может быть исчерпан в любую секунду. Но до последнего метра работают слаженно мотор, колеса и твое сердце", - поделился гонщик.

Александр Латышев ощущает предстартовую дрожь и нетерпение спортсмена, за зиму соскучившегося по любимому делу: первый этап чемпионата республики по автокроссу проходит 16-17 мая в Борисове. Автосезон в Витебске обычно открывался в последние дни апреля, но в пару последних лет в областном центре автокросс не проводят. В этом году коллеги по штурвалу зовут его еще и на соревнования в украинский Кишинев, в разные города России, но финансовая составляющая пока не позволяет отправиться за границу, да и пандемия вносит свои коррективы в передвижение за рубежом.

Витебчанин бывал раньше на гонках в России, в качестве зрителя - в Литве. В стране-соседке с Балтийского побережья в одном из небольших городков его особенно впечатлила трасса скромных региональных гонок. "Очень хотелось поездить там из чисто спортивного интереса, чтобы как минимум сравнить свой уровень с латвийскими гонщиками. Сама трасса была, на мой взгляд, качественной, было видно, что в том краю автокросс поддерживают на хорошем уровне", - поделился Александр Латышев.

Автовирус Александр Латышев подхватил от отца. Тот всю жизнь работал водителем в автомобильной транспортно-экспедиционной компании, а свободное время посвящал любимому хобби. Он же стоял у истоков зарождения автокросса в Витебске. В советские времена было обычным делом открывать на предприятиях свои спортивные секции. И с легкой руки Сергея Латышева и его соратника Сергея Наганова в областном центре появился автоклуб. Здесь в свободное от работы время и за собственные средства любители быстрой езды строили гоночные кары, чтобы потом на любой подходящей трассе, вдавив педали в пол, разгонять своих послушных моторных коней до предельной скорости.

Подрастая, Александр Латышев все больше втягивался в автоспорт. Сначала занимался картингом: выступал в областных и республиканских соревнованиях, а потом начал гонять на автотрассах вместе с отцом. Кстати, соратник Сергея Латышева теперь помогает его сыну: Сергей Наганов трудится вместе с молодым человеком на одном предприятии. Латышев-младший консультируется с опытным автокроссменом и первоклассным токарем, как лучше подготовить "ласточку" для испытания скоростью.

Александр Латышев, как и отец, всю жизнь с машинами. Сейчас трудится в автохозяйстве УВД Витебского облисполкома начальником авторемонтной мастерской. К сожалению, в конце прошлого года ушел из жизни дважды чемпион автогонщик Сергей Латышев, секцию автоспорта, где тот был еще и тренером, закрыли. "Сейчас автокроссмены разлетелись кто куда, что называется, каждый в своем гараже. Если бы нам удалось отыскать место для общих сборов и тренировок, то мы смогли бы воплотить идею выступления единой командой Витебской области. Душа болит за дело отца, не хочется терять те немногие ниточки, связывающие автогонщиков. Для того предприятия, которое смогло бы стать для нас партнером, было бы хорошей рекламой наше участие в гонках: на машинах можно смело размещать его логотип или брендовый знак, к примеру", - высказал свою идею Александр Латышев.

На различных этапах чемпионата Беларуси он не раз завоевывал первые и призовые места. Кубкам и дипломам на своеобразной стене почета в доме уже не хватает места. Впрочем, больше, чем награды, его занимает сам спорт. Витебского гонщика беспокоит, что сегодня автокросс держится преимущественно на плечах энтузиастов. В стране сейчас большее предпочтение отдается дрифту - одному из самых зрелищных подвидов автоспорта. А где зрелища, там и толпы фанатов.

В автокроссе такого вау-эффекта нет: здесь скорее идет битва мощностей и демонстрация силы, профессионализма и силы воли, да и гонка проходит на закольцованной грунтовой дороге. То есть это гремучая смесь песка, грязи, скорости и чистейшего адреналина. Дрифт же проводится на асфальтированных дорогах с трибунами, зрителями и другой привычной гоночной атрибутикой. Если провести аналогию, то дрифт - это забег изящных автоколесниц, а автокросс - рыцарское ристалище на конях-тяжеловесах в броне, да еще и при любой погоде на открытом поле. И тот, и другой спорт захватывающие, но воздействие на зрителя разное.

Восьмилетний сын Александра Латышева тоже тянется к автоспорту, мечтает по примеру отца и деда летать над бездорожьем со скоростью победителя. Однако передать автоспорт по наследству, по мнению Александра, будет проблематично. Для увлеченных ребят в Витебске максимум, что можно найти, - это занятия по картингу. При этом увлечение не из дешевых, но родители, которые видят, что их чада тянутся к автотехнике, ничего не жалеют.

"Подожду, пока сын подрастет и сможет наравне со мной строить, ремонтировать и управлять авто. В Витебске осталось всего человек шесть, кто увлекается автокроссом. В 2014 году мы объединялись в одну команду и представляли на гонках свой родной город. Белорусские автокроссмены общаются между собой, делятся новостями. В каких-то областях спортсменам помогают неравнодушные люди: подготавливают трассу для автокросса, например, или берут на себя организацию соревнований", - поделился витебчанин.

Александр Латышев рассказал, что гонщики за свой счет не только приобретают экипировку, комплектующие для авто, оплачивают стартовые взносы, но и нередко готовят для себя трассу. "Чаще всего мы сами за свои деньги нанимаем спецтранспорт, приобретаем песок, опилки для укладки и утрамбовки трассы. Даже можем сами проехать на спецтранспорте и привести гоночный трек в порядок так, как нужно нам. Не хватает административного ресурса в проведении гонок. Мы вынуждены отвлекаться от спорта на организационные вопросы, которые решаем самостоятельно", - поделился автогонщик. По его мнению, если бы нашелся один администратор в лице частника, общественного объединения, госструктуры, который смог бы скоординировать действия всех служб и ведомств, помочь обустроить безопасную зрительскую зону, то спортсмены смогли бы сосредоточиться на главной цели и показать то самое зрелищное шоу, которого от них ждут поклонники автокросса.

В Витебской области подходящие трассы для гонок есть в Новолукомле Чашникского района и Тулово Витебского района, а также в Орше, но на них не проводятся соревнования. "Сейчас автоспорт постепенно переходит в другие регионы, где есть подготовленные трассы, и люди пытаются не дать автокроссу уйти в небытие. Я и мои товарищи, такие же увлеченные спортом люди, приложили бы максимум усилий для возрождения автокросса, если бы получали небольшую поддержку. Моя мечта - проводить чемпионаты страны в Витебской области, как было раньше. Думаю, отцу бы это понравилось", - выразил надежду на будущее Александр Латышев.

Алеся ПУШНЯКОВА,

ФОТО автора и из архива Александра ЛАТЫШЕВА,

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